Найдешевше відвідувати Єгипет у так званий низький сезон. Подорожі в міжсезоння – це краще збережений бюджет і мало відпочивальників біля визначних туристичних місць, розповідає 24 Канал.

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Коли найкраще їхати в Єгипет для бюджетного відпочинку

Зима

Перша половина грудня, друга половина січня та лютий – не найпопулярніші місяці для відпустки в Єгипті. Температура повітря і води загалом комфортна, але відпочинок може бути дискомфортним через поривчасті вітри.

Однак якщо обирати готелі, які розташовані в безвітряних бухтах і з власним басейном, то відпочинок буде вдалим і точно дешевшим.

Весна

Березень і квітень – не найдорожчі місяці в Єгипті, тому на цей період можна знайти недорогі тури. Туристів у цей час небагато, що стане перевагою для тих, хто хоче відпочити у відносній тиші.

У травні погода ідеальна для відпочинку, тому цей місяць, у Єгипті, мабуть, найдорожчий.



Пляж El Fanar у Шарм-ель-Шейху / Фото Juza Photo

Літо

У літні місяці погода сягає +45 градусів, а морська вода біля берегів – до +28 градусів. Для любителів спекотного пляжного відпочинку цей період буде чудовим, але загалом вважається некомфортним. Потік туристів менший, ніж у високий сезон, але є. Влітку вигідно бронювати відпочинок на листопад чи в зимові місяці.

Осінь

У вересні та жовтня після спекотного літа настає приємне тепло (близько 30 градусів надворі вдень). Найдешевший місяць серед осінніх – листопад. Саме в цей з Єгипту їде цілий потік туристів. Завдяки помірній температурі це чудовий період для екскурсій.