7 країн, де можна жити на 30 доларів в день – і це з готелем та їжею

Кожного року ціни невпинно ростуть на все – від продуктів до житла. Та навіть в таких умовах все ще можна знайти країни, де вдасться пожити досить бюджетно.

У деяких місцях ніч у готелі може коштувати як квиток у кіно, а обід – як чашка кави, пише Travel + Leisure. Якщо ще й зекономити на перельоті, то подорож тривалий час може бути досить доступною.

Є кілька напрямків, де можна реально вкластися у 30 доларів на день, включаючи житло, їжу й базові витрати.

У яких країнах можна дешево пожити?

Лаос

Ця країна часто залишається поза увагою туристів. У Лаосі немає моря, проте є мальовничі гори, річки та буддійські храми.

У Луангпхабангу можна знайти житло до 20 доларів за ніч. Місто відоме колоніальною архітектурою й затишними пекарнями. У вуличних продавців супи чи рис можна придбати приблизно за 1 долар.

Непал

Багатьом може здатися, що Непал дуже дорогий, але це не так. У Катманду легко знайти житло менш ніж за 20 доларів за ніч.

Ті, хто хочуть побачити Гімалаї, можуть вирушити до Покхари. Дорога автобусом з кондиціонером коштуватиме приблизно 10 доларів. Серед місцевих страв варто скуштувати момо – порція таких пельменів може коштувати менше долара.

Індонезія

Найпопулярнішим в Індонезії залишається Балі, яке місцями може бути відносно недорогим, проте в інших частинах Індонезії ціни ще нижчі. До прикладу, на Суматрі чи Яві можна знайти доволі доступні варіанти житла.

На острові Ломбок тризірковий готель може коштувати 19 доларів за ніч. Їжа теж недорога, бо прості місцеві страви можна купити за 2 долари.

Таїланд

І хоч Таїланд вже не такий дешевий, як раніше, проте все ще залишається доступним. На півночі країни, у Чіангмай, ціни набагато вигідніші, ніж на популярних островах на півдні.

Тут можна зняти окремий номер за 20 доларів за ніч. У ресторані страва з напоєм обійдеться у 8 доларів, а за вуличну їжу доведеться викласти 2 долари.

В’єтнам

Ця країна стабільно входить до списку найдоступніших країн для подорожей. Крім низьких цін, В’єтнам приваблює довгою береговою лінією.

У міста Халонг, поруч з відомою затокою, легко знайти житло за 15 доларів за ніч. Після насиченого дня можна перекусити бань мі за 1 долар чи тарілкою фо за 3 долари.

Філіппіни

Дорога до Філіппін доволі тривала, але на місці витрати здатні здивувати. У популярному місці Сіаргао можна знати житло за 30 доларів.

Місцева кухня досить доступна. За кілька доларів можна отримати повноцінну страву, наприклад курку адобо. Західна їжа вже коштує дорожче – приблизно 10 доларів за пасту.

Індія

Ця країна досі залишається однією з найдешевших напрямків для тривалих подорожей. У Нью-Делі можна знайти окремий номер у готелі за 19 доларів.

Їжа на вулиці коштує приблизно 3 долари, а поїздки поїздом у недорогих вагонах обійдуться в аналогічну суму. Індія є особливо привабливою для тих, хто подорожує з обмеженим бюджетом.

Що ще варто прочитати туристам?