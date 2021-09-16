В системі бронювання Ryanair на листопад з'явилося багато дешевих авіаквитків з різних міст України. Вартість у два боки від 15.9 євро.

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На які напрямки розповсюджується акція

З Києва:

Відень;

Бидгощ;

Братислава;

Варшава;

Вроцлав;

Гданськ;

Дюссельдорф;

Катовіце;

Краків;

Рига;

Франкфурт;

Познань;

Софія;

Берлін.

Зі Львова:

Варшава;

Венеція;

Вроцлав;

Краків;

Меммінген;

Мілан;

Познань;

Катовіце;

Піза;

Рига.

З Одеси:

Вроцлав;

Гданськ;

Дюссельдорф;

Познань;

Рим;

Катовіце.

З Харкова:

Варшава

Забронювати квитки можна на офіційному сайті ryanair або в мобільному додатку. Для пошуку найвигідніших дат та тарифів слід використовувати сервіс Fare Fineder, а також пошуковий агрегатор Kiwi.

Зверніть увагу! Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни – читайте на інтерактивній онлайн-мапі консульської служби МЗС України.

Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair

Базовий тариф Value передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;

передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати; Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;

передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака; Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.

Ryanair прогнозує швидке відновлення авіаперельотів

Відновлення подорожей Європою та послаблення обмежень для повністю вакцинованих туристів призвели до значного зростання попиту. Ірландський бюджетний авіаперевізник прогнозує, що протягом наступних трьох місяців буде перевозити близько 10,5 мільйона пасажирів на місяць.

Крім того, авіаперевізник планує розширяти свою авіабазу та замовити ще 55 нових літаків Boeing.