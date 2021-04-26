Після серіалу HBO у Чорнобилі побільшало туристів, 90% з них – іноземці

Україна і світ по-новому відкривають для себе Чорнобильську зону. Частково цьому посприяв мінісеріал "Чорнобиль" від HBO.

Про це в інтерв'ю розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів. За її словами, серед туристів у Зоні відчуження – 90% іноземці.

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90% туристів у Зоні – це іноземці. Але якщо ми говоримо про кількість, то це не так і багато. Окрім того, цільовою аудиторією турів до Чорнобиля була молодь, люди, які грали у комп'ютерні ігри на кшталт "Сталкера" і яких приваблювала постапокаліптична реальність тощо, – каже Олеськів.

Вона заявила, що після виходу серіалу "Чорнобиль" виробництва HBO з'явився шанс залучити більше туристів, які цікавляться власне історією. Наприклад, тих, кого цікавить історія "холодної війни", вабить історія про радіолокаційну дугу, про ті непрості часи.

Про Чорнобиль знову широко заговорили, і сьогодні це є шансом переосмислення. Ми розуміємо, що історія, показана у кіно, не є правдивою на 100%, але в художньому світлі все подано з правильними висновками, – додала голова Держтуризму.

Зокрема, з її слів, наскільки СРСР приховував трагедію, наслідки, використання людей як біологічних роботів, – особливо залучених при ліквідації солдатів, кількість яких досі залишається невідомою.

Відзначимо, як сказав полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Святненко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу, радянська влада блокувала телефонний зв'язок, аби ті, хто бачив і розумів справжні масштаби вибуху на ЧАЕС, не змогли розповісти про це іншим.