Івано-Франківськ святкує день народження: ось 10 локацій, які варто побачити у цьому місті

У 2026 році 7 травня Івано-Франківськ відзначає 364-ту річницю заснування. Заплановано провести майже півсотні культурно-мистецьких заходів, концерти, виставки просто неба тощо.

Про головні туристичні місця Івано-Франківська.

Усе можна пройти пішки за день: які головні туристичні місця Івано-Франківська варто відвідати?

7 травня Івано-Франківськ святкує 364-й рік від свого заснування. Для гостей міста це ідеальний привід пройтися його вуличками, тим більше що весь туристичний маршрут головними локаціями уміститься у 5 кілометрів пішки.

Площа Ринок. Це серце міста, і тут само розташована ратуша 1932 року у 49,5 метра заввишки. Її оглядовий майданчик дозволяє оглянути місто на 360 градусів, а в ясну погоду на горизонті видно Карпати.

Вулиця Івана Труша. Це найкоротша вулиця міста, завдовжки лише 65 метрів і завширшки 6. Вона вистелена давньою бруківкою, а відходить просто від площі Ринок. І її справедливо називають однією з найатмосферніших точок старого міста.

Бастіон. За кілька кроків від ратуші лежить єдиний уцілілий фрагмент Станіславської фортеці 1662 року. Архітектори у 2000-х майстерно поєднали рештки оборонного муру з новим комплексом – тепер тут кав'ярня, мистецькі виставки та сувеніри.

Палац Потоцьких. Це барокова резиденція засновника міста Андрія Потоцького, яку зводили у 1672 – 1682 роках. За свою історію палац встиг побути магнатською резиденцією, військовим шпиталем австрійської, польської, радянської та української армій, а сьогодні відроджується як культурний хаб.

Музей мистецтв Прикарпаття. Це колишній костел Діви Марії, найстаріша будівля міста, закладена у другій половині XVII століття. Нині тут музей з 15 тисячами експонатів, де зберігають пам'ятки галицького іконопису, барокову скульптуру і роботи видатного різьбяра Йогана Георга Пінзеля.

Стометрівка. Рідна для кожного містянина "Сотка" дійсно є дуже красивою повністю пішохідною частиною вулиці Незалежності – від Вічевого майдану до вулиці Івана Франка. Насправді її довжина 450 метрів, і тут найвища концентрація кав'ярень, бутиків і вуличних атракцій – по суті, це другий центр міста після площі Ринок.

Пасаж Гартенбергів. У 1904 році брати Ігнацій та Давид Гартенберги збудували торговий пасаж за зразком європейських галерей. Він розташований на розі вулиць Незалежності, Галицької та Мартинця, і сьогодні є популярним культурно-відпочинковим центром із кав'ярнями, галереями та рестораном.

Площа Міцкевича. Вона сформувалася у 1870-х роках і відтоді жодного разу не змінювала назви, а це рідкість для українських міст. У центрі стоїть пам'ятник польському поету, встановлений 1898 року на 100-річчя від його народження і відновлений у бронзі у 1930. Навколо – охайний сквер, улюблене місце прогулянок.

Міське озеро та парк Шевченка. Штучне "Станіславське море" лежить на 33 гектарах, а збудували його у 1950-х роках. Сьогодні озеро оточує набережна з велодоріжками та прокатом каяків, а поруч – парк Шевченка, де ростуть рідкісні дерева, стоїть колесо огляду та ховається атмосферний Острів кохання з містком.

"Промприлад. Реновація". Колишній завод вимірювальних приладів перетворили на один із найвідоміших креативних просторів України. Тут буквально все притягує туристів та молодь – коворкінги, ресторани, кінотеатр, галереї та виставки під одним дахом.

"На жаль, наразі майже немає локацій, заради яких люди приїхали б на день або два", – якось зауважував у розмові з firtka.if.ua заступник міського голови Святослав Никорович. Автор статті з власного досвіду з цим згоден тільки частково: у Франик дійсно зручно приїздити саме на день, але цей день знову і знову хочеться повторювати.

Які цікаві факти про інші туристичні магніти Прикарпаття варто знати?

Дуже популярним серед туристів є Яремче. Це місто, окрім відомого водоспаду Пробій, пропонує унікальний природний комплекс Скелі Довбуша, а також урочище Женець із кількома водоспадами поспіль серед густого смерекового лісу.

Цікавим і небанальним варіантом для туриста є Космач – гуцульське село на Косівщині. Воно відоме дерев'яною церквою, язичницьким святилищем на горі та водоспадом Рушір. У селі також є Музей Довбуша, де зберігають реальні артефакти, пов'язані з легендарним опришком.