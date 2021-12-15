Де зустріти Новий рік 2022: найкращі локації в Європі

15 грудня 2021 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

European Best Destinations

2021 рік добігає до кінця й з кожним днем питання, де зустрічати Новий рік стає все актуальнішим. Туристи полюбляють новорічну ніч проводити за кордоном, адже вірять, що "як зустрінеш, так і проведеш".

Тож, авторитетне туристичне видання European Best Destinations вирішило допомогти мандрівникам й назвало найкращі місця в Європі, щоб зустріти Новий Рік 2022.

Читайте також Найкомфортніші країни, де можна перезимувати

Де зустріти Новий рік 2022 в Європі: найкращі напрямки

  1. Мадейра, Португалія
  2. Марбелья, Іспанія
  3. Лондон, Англія
  4. Лісабон, Португалія
  5. Тбілісі, Грузія
  6. Прага, Чехія
  7. Москва, Росія
  8. Ібіца, Іспанія
  9. Сан-Мігел (Азорські острови), Португалія
  10. Единбург, Шотландія
  11. Порту, Португалія
  12. Дубровник, Хорватія
  13. Брюссель, Бельгія
  14. Грац, Австрія
  15. Рим, Італія
  16. Кіцбюель, Австрія
  17. Стокгольм, Швеція
  18. Тенерифе (Канарські острови), Іспанія
  19. Гданськ, Польща
  20. Матера, Італія
  21. Рованіємі, Фінляндія
  22. Рейк'явік, Ісландія
  Зверніть увагу! Ознайомитися з інформацією про те, які країни відкриті та які правила в'їзду для українців, можна на інтерактивній карті консульської служби МЗС України.
 
Автор: Марта Касіянчук