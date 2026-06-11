Платити карткою не завжди вигідно: до яких країн краще взяти готівку

Світ стрімко переходить на цифрові технології, але в багатьох популярних туристичних напрямках готівка досі залишається королем. Непідготовлений візит до банкомата за кордоном може коштувати велику суму через приховані комісії та погані обмінні курси.

Часто мандрівники стикаються з неприємними сюрпризами, коли намагаються розрахуватися безготівково у віддалених куточках світу. Про те, у яких популярних країнах паперові гроші досі є незамінними, повідомляє Daily Mail. Експерти зазначають, що завчасна підготовка валюти допоможе зберегти значні суми.

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Чому динамічна конвертація валюти DCC є пасткою для туристів?

Одним із найбільших фінансових викликів під час зняття коштів за кордоном є динамічна конвертація валюти (DCC). Коли банкомат пропонує розрахуватися або зняти гроші у вашій рідній валюті, він зазвичай застосовує вкрай невигідний обмінний курс.

Куди б ви не подорожували, гарним правилом буде взяти трохи більше готівки, ніж ви очікуєте витратити, оскільки покладання на зняття коштів у банкоматах з'їсть ваш бюджет на відпустку. Це пов'язано з тим, що закордонні провайдери банкоматів часто стягують плату за використання своїх автоматів і пропонують невигідні обмінні курси,

– пояснює Лора Еванс-Фіск, керівниця відділу цифрових технологій та взаємодії в Eurochange.

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Чому у Німеччині та Албанії досі потрібні паперові гроші?

Незважаючи на статус найбільшої економіки Європи, Німеччина залишається дуже консервативною у питаннях оплати. Близько 58 відсотків транзакцій тут досі здійснюються готівкою через історичну недовіру місцевих жителів до фінансових інституцій. Туристам радять завжди мати при собі щонайменше 100 євро для дрібних витрат.

В Албанії за кожне зняття в банкоматі доведеться сплатити комісію до 800 ALL / фото Canva

В Албанії ситуація схожа, особливо за межами великих міст, таких як Тирана чи Вльора. Місцева валюта – албанський лек (ALL) – необхідна для оплати таксі, кафе та покупок на ринках. Безконтактні платежі обмежені лімітом у 2000 ALL, а за кожне зняття в банкоматі доведеться сплатити комісію до 800 ALL.

Чому в країнах Північної Африки діють обмеження на валюту?

Марокко та Туніс мають так звану закриту валюту. Це означає, що марокканський дирхам (MAD) та туніський динар (TND) неможливо придбати або обміняти за межами цих країн. Обмін доводиться здійснювати безпосередньо після прибуття в аеропортах чи спеціальних пунктах.

У Марокко майже 90 відсотків усіх покупок здійснюються виключно за готівку. Ввечері в банкоматах часто закінчуються гроші, а ліміт на зняття становить близько 2000 MAD. У Тунісі готівка потрібна навіть на заправках, а знімати кошти рекомендують лише в банкоматах при офіційних банках, щоб уникнути шахрайства.

В Алжирі ситуація ще складніша: на 100 000 населення припадає лише 12 банкоматів. Офіційний курс в автоматах на 30 відсотків нижчий, ніж на чорному ринку, а міжнародні картки часто взагалі не приймаються.

Єгипет також заохочує використання паперових грошей. Менше трьох відсотків єгиптян мають кредитні картки, тому єгипетські фунти (EGP) знадобляться скрізь: від сувенірних крамниць до таксі.

Які фінансові нюанси чекають на туристів в Азії?

У Камбоджі безготівкові розрахунки майже не використовуються місцевим населенням. Хоча банкомати в туристичних центрах видають як долари США, так і камбоджійські рієлі, комісія за кожну транзакцію є дуже високою і становить від 3 до 6,60 фунтів стерлінгів.

В'єтнам також вимагає наявності місцевого донга (VND). Тут діють низькі ліміти на зняття коштів – у середньому еквівалент 60 – 90 фунтів стерлінгів на день, що змушує мандрівників часто користуватися банкоматами та щоразу переплачувати за комісію.

Індія залишається ринком із високим рівнем використання готівки. Через нещодавнє зниження лімітів на зняття коштів до 388 фунтів стерлінгів на день, мандрівникам доводиться робити кілька транзакцій поспіль, що суттєво збільшує витрати на банківські збори,

– розповідає Лора Еванс-Фіск, експертка Eurochange.

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Як уникнути зайвих витрат під час поїздки до Йорданії?

У великих містах Йорданії, таких як Амман чи Петра, картки приймають без проблем. Проте під час подорожей до пустелі чи віддалених районів без йорданського динара (JOD) не обійтися. Місцеві банкомати часто обмежують одноразове зняття сумою у 250 JOD, а комісія за використання іноземної картки може сягати 5 JOD за транзакцію.

Для мінімізації втрат експерти радять заздалегідь купувати валюту перед виїздом або користуватися спеціальними передплаченими картками для мандрівників, які пропонують вигідніші умови конвертації.