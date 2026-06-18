Ось 3 дивовижні міста Європи, де пішоходи диктують правила й автомобіль не потрібен

Дедалі більше європейських міст свідомо відмовляються від автомобільного руху, створюючи унікальні зони для комфортних прогулянок. Сміливі реформи місцевої влади дозволяють мандрівникам повністю забути про затори та насолодитися справжньою свободою руху.

Ба й самі мандрівники дедалі частіше обирають локації, де можна насолодитися тишею та чистим повітрям без постійного шуму двигунів. 24 Канал розповість про 3 міста, де вдаватися до такої насолоди особливо приємно.

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Водний лабіринт Венеції

Венеція є абсолютним світовим лідером серед міст, де автомобілям немає місця. Унікальне географічне положення італійської перлини робить будь-який колісний транспорт абсолютно безглуздим, адже історичний центр повністю розташований на воді.

Усі поїзди та автобуси слухняно зупиняються на самому в'їзді до історичного центру, на величезній парковці Piazzale Roma. Далі діє найсуворіше табу – у Венеції заборонені навіть велосипеди.

Тож єдиним способом пересування залишаються власні ноги або ж водні артерії. Місто, що має 438 мостів та 183 канали, повністю покладається на знамениті гондоли та річкові трамваї вапорето.

Романтична Венеція у всій красі: дивіться відео the8kyt

Галісійське диво Понтеведри

Якщо у Венеції відсутність машин продиктована природою, то в іспанському місті Понтеведра це результат сміливої політичної волі. У 1999 році на посаду мера цього задиханого від заторів міста прийшов Мігель Анхо Фернандес Лорес.

Його філософія була безкомпромісною – володіння автомобілем не дає права загарбувати громадський простір. Тож усього за місяць Лорес повністю звільнив від машин історичний центр площею 300 тисяч квадратних метрів.

Це не мій обов'язок як мера – забезпечувати вам паркувальне місце. Для мене це те саме, якби ви купили корову чи холодильник, а потім запитали мене, куди ви збираєтеся їх поставити,

– така легендарна фраза прозвучала від мера Понтеведри, коли автовласники почали обурюватися.

Результати реформи вражають – рівень вуглекислого газу в місті впав на дві третини, і з 2011 року тут не зафіксовано жодної смерті пішохода внаслідок ДТП. Понтеведра перетворилася на магніт для молодих сімей, які насолоджуються безпечними та тихими вулицями.

Ось такий вигляд сьогодні має місто Понтеведра: дивіться відео Luizfernandomontini

Тріумф Гента та секторів свободи

Бельгійський Гент доводить, що навіть велике сучасне місто може успішно позбутися автомобільного диктату. Його історичне серце площею понад квадратний кілометр стало пішохідним ще у 1997 році, але справжня революція відбулася у 2017 із впровадженням амбітного плану циркуляції.

Міська влада розділила Гент на 6 окремих секторів навколо центральної зони. Тепер водії не можуть перетинати кордони цих зон навпростець – для цього їм доводиться виїжджати на зовнішню кільцеву дорогу R40. Таке рішення миттєво знизило обсяг транзитного транспорту у центрі на 60%, і сьогодні місто пишається найбільшою велосипедною зоною в Європі.

Гент у Бельгії також має чим вразити туристів: дивіться відео Polychronisfilm

Які ще міста Європи називають найкращими для відпочинку без авто?

Дивовижний приклад турботи про екологію демонструє швейцарський курорт Церматт біля підніжжя культової гори Маттерхорн. Тут повністю заборонені автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а вулицями курсують лише кінні екіпажі та крихітні електромобілі.

Якщо ви прагнете романтики, але хочете уникнути великого скупчення людей, чудовою альтернативою Венеції стануть італійські Кіоджа та Тревізо, французьке Аннесі або нідерландський Утрехт. Їх справедливо називають найкрасивішими містами на воді в Європі.

А для швидких та максимально комфортних мандрівок ідеально підходять Краків, Копенгаген та Прага. Їхні компактні історичні центри дозволяють легко оглянути всі головні пам'ятки пішки.