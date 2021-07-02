Де відпочиватимуть українці у 2021 році: дані вас здивують

Майже половина українців збирається провести відпустку не вдома. Проте далеко не всі мають достатньо коштів для відпочинку, тому розглядають варіанти для відпустки в інших містах, заміських будинках чи навіть у родичів у селі.

Чим старші люди, тим менше у них є планів на подорожі. Натомість молоде покоління активніше пакує валізи та збирається у мандри.

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Де українці проведуть відпустку

Відповідно до соціологічного опитування, яке проводило КМІС, 48% українців планують відпочивати поза домом. А майже чверть опитаних не має можливості кудись поїхати.



Як відпочиватимуть українці у 2021 році / Інфографіка 24 канал

Найпопулярнішим залишається відпочинок в Україні. Зокрема, в Карпати найчастіше збираються із західного та південного регіонів країни.

Закордон планують їхати лише 9% опитаних, і цікаво, що переважають жителі селищ, а не міст. Проживають вони переважно у західній та центральній Україні.

До речі, жінки частіше хочуть лишатися вдома на відпочинок, або ж планують мандрівки до родичів у село. Водночас чоловіки більше прагнуть провести відпустку закордоном, або в Карпатах.

Які найпопулярніші напрямки серед українців

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 8 та 9 червня 2021 року. Телефоном опитали 2007 респондентів зі 108 населених пунктів України (крім АР Крим) віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка не перевищу 0,5%.

За даними аналітики Google, українці після пандемії частіше прагнуть поїхати на відпочинок. Вони шукають різноманітні варіанти як всередині країни, так і за її межами.

Найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали:

Бердянськ;

Залізний Порт;

Коблево;

Затока;

Кирилівка.

Збільшилась кількість запитів про відпочинок на закордонних курортах. Найпопулярнішою країною для відпочинку залишається Туреччина, проте цікавляться також відпочинком на Кіпрі, в Албанії, Болгарії та Чорногорії.