Це 2 найдешевші острови для відпочинку у Греції, а пляжі тут – найгарніші в Європі

Греція – це одна з улюблених країн Європи для літнього відпочинку серед туристів з різних країн світу. Однак ціни у високий сезон тут можуть трохи "кусатися", тож не кожен може дозволити собі відпустку на грецьких пляжах. Та насправді є два острови, де відпочинок може обійтися доволі бюджетно.

У Греції є понад 200 островів, і не всі з них такі дорогі, як Санторіні. Travel Off Path назвав два грецькі острова, які підійдуть для туристів з обмеженим бюджетом.

На яких островах у Греції дешевші ціни?

Лефкада

Цей острів в Іонічному морі з'єднаний мостом з материковою частиною, тож дістатися до нього можна автомобілем чи автобусом, а не поромом. За даними ресурсу TravelSupermarket, тиждень перебування на Лефкаді обійдеться у 754 долари з людини. У цю ціну входять проживання, харчування, транспорт та відвідування туристичних пам'яток.

Вечеря з трьох страв і місцевого вина у таверні коштує 17 – 21 євро, а ніч у тризірковому готелі – від 53 доларів. Такі ціни роблять Лефкаду другим найдешевшим островом Греції.

Лефкада чудово підійде для спокійного сімейного відпочинку, адже майже до всіх пляжів можна дістатися автомобілем. Архітектура на острові більше італійська, а не традиційна грецька. Тут є вузькі вулички та пастельні будівлі.

Острів Лефкада у Греції / Фото Depositphotos

Кефалонія

На першому місці серед найдешевших для відпочинку грецьких островів опинилася Кефалонія, яка також розташована в Іонічному морі. Середня вартість відпустки на тиждень тут обійдеться у 733 долари з туриста. Перевагою цього острова, окрім дешевих цін, є його безлюдні пляжі та кришталево чисте море.

До речі, пляж Фтері на Кефалонії посів друге місце у рейтингу 50 найкращих пляжів Європи за версією The World's 50 Best Beaches. Біла галька, бірюзове море і ніяких пляжних клубів – це місце нагадує справжній рай. Дістатися пляжу непросто, адже доведеться минати стрімку скелю, але це точно того вартує.

Окрім дивовижних пляжів, на Кефалонії є атмосферні містечка та рибальні селища. Одне з найгарніших сіл – Асос.

Пляж Фтері на Кефалонії / Фото Depositphotos

