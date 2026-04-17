Де відпочити у Хорватії у високий сезон: українці розсекретили найкращі курорти
- У високий сезон у Хорватії для спокійного відпочинку радять обирати острови, наприклад, острів Хвар, де менше туристів.
- Корисні факти про Хорватію: валюта – євро, чайові 10%, вода з-під крана придатна до пиття, а для купання краще мати спеціальне взуття.
У розпал літнього сезону Хорватія опиняється серед найпопулярніших пляжних напрямків у Європі – із бірюзовим морем, сосновими узбережжями та старовинними містами. Втім, разом із спекотним сонцем з'являються і натовпи туристів. Тому варто знати місця, де можна насолоджуватися адріатичним узбережжям без зайвого галасу.
У соцмережі Threads українці поділилися власними враженнями про відпочинок у Хорватії і розповіли про найкращі локації для відпочинку у цій країні.
Читайте також У Японії дешевше, ніж ви думали: туристка з України здивувала цінами у цій країні
Де відпочити на морі у Хорватії?
Користувачка соцмережі @notes_and_adventures, яка живе у Хорватії, радить у високий сезон обирати для відпочинку острови, бо материкова частина Хорватії дуже переповнена туристами. Ідеальним рішенням стане мальовничий острів Хвар з неймовірними краєвидами, смачною їжею та пляжами без скупчення відпочивальників. Щоправда, ціни на острові трохи дорожчі. Але для тих, кому важлива приватність, це найкращий варіант.
Водночас популярне курортне місто Макарська влітку просто кишить туристами. Щоб знайти собі місце на пляжі, треба приходити ще вдосвіта. Після 10 години ранку – це точно не те місце, де можна відчути тишу та ідилію.
Ось такий вигляд має пляж у Макарській влітку / Фото @ks.semenenko
Українці також радили:
- селище Башка-Вода, а особливо собачий пляж, де людей менше;
- середньовічний Спліт з дивовижною архітектурою. Ідеально підійде для компанії дівчат. Тут обов'язково треба відвідати пляж Kasjuni – до нього можна дійти пішки за 40 хвилин через мальовничий сосновий парк, або заїхати на таксі за 6 євро;
- містечко Бол на острові Брач. Дістатися можна поромом зі Спліта;
- спокійне місто Каштела.
Що треба знати перед поїздкою у Хорватію?
Туристичний путівник Lonely Planet назвав кілька фактів про Хорватію, які корисно знати туристам. Зокрема, валюта у країні – євро, а карткою можна розрахуватися майже всюди. У ресторанах заведено залишати чайові у розмірі щонайменше 10% від суми чеку. Вода з-під крана придатна для пиття, тому можна носити з собою пляшку і наповняти її у фонтанчиках.
Для купання варто взяти з собою спеціальне взуття, адже більшість пляжів у Хорватії галькові або кам'янисті.
Куди поїхати на море у 2026 році?
Тревел-блогер назвав 4 країни Європи, де у травні погода вже як влітку, а ціни ще значно дешевші. Він радить забронювати відпочинок вже, щоб уникнути переплат.
У Греції є два острови, які визнали найдешевшими у країні для відпочинку на пляжі. Вони стануть ідеальним варіантом для тих, хто шукає красиві пляжі, цікаву культуру та бюджетні ціни.
