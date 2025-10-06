В Україні є чинний вулкан, про який ніхто не знає: де шукати ці "двері до пекла"
- Вулкан Старуня, розташований в Івано-Франківській області, є єдиним чинним вулканом України і найменшим грязьовим вулканом Європи.
- Цей вулкан відомий своєю чутливістю до сейсмічних подій і можливістю видобутку лікувальних грязей та мінералізованої води.
Україна може похвалитися власним чинним вулканом. Він розташований поблизу села Старуня в Івано-Франківській області.
Це геологічне явище, яке залишається майже невідомим широкому загалу, є єдиним чинним вулканом на території нашої країни. Що відомо про це диво природи розповідає 24 Канал з посиланням на karpaty.info.
Як і коли з'явився цей вулкан в Україні?
Виверження вулкана Старуня відбулося в 1977 році після сильного землетрусу в румунських Карпатах, зокрема, в горах Вранча, і стало визначною геологічною подією. Виверження характеризувалося раптовим викидом газу, глини й нафти на місці колишніх нафтових і озокеритних шахт.
Це явище призвело до утворення 8 постійних кратерів, а також кількох десятків тимчасових, які періодично демонструють ефект "дихання", що характеризується бульканням, шипінням і викидами бруду.
Попри свої скромні розміри, найбільше жерло вулкана Старуня має діаметр близько 30 сантиметрів. Однак під час активних фаз викиди можуть досягати висоти від 2 до 3 метрів.
Чим унікальний вулкан?
Старунський вулкан примітний тим, що є єдиним чинним вулканом такого типу в Україні, а також найменшим грязьовим вулканом Європи, визнаним геологічною пам'яткою національного значення. Цікаво, що його активність чутлива до сейсмічних подій, реагуючи навіть на віддалені землетруси, що відбуваються за сотні й тисячі кілометрів.
Окрім геологічного значення, вулкан відомий тим, що видобуває лікувальні грязі та мінералізовану воду, які протягом багатьох років використовуються в лікувальних цілях.
Місцеві жителі називають його "барометром підземелля", оскільки вважається, що його активність сигналізує про наближення погодних змін.
Вулкан Старуня розташований в Івано-Франківській області / Фото Вікіпедія
Місцеві також вірили, що вулкан у Старуні – це "двері до пекла", через які земля "видихає" свою силу. Інші казали, що грязь із кратера має магічну здатність забирати хвороби. Тому не дивно, що навіть зараз деякі туристи набирають "бруд" з вулкана для домашніх процедур.
Чи можна його відвідати?
Вулкан Старуня, розташований всього за 25 кілометрів від Івано-Франківська, є геологічною пам'яткою національного значення. До нього легко дістатися, що робить його ідеальним місцем для короткого вікенду, зауважує Karpatium.
Окрім вулкана, Старуня може похвалитися ще однією визначною пам'яткою: відкриттям у 1907 році збережених решток мамонта та носорога в озокериті. Ця унікальна знахідка зміцнює репутацію місцевості як справжнього музею природної історії просто неба.
- Вхід на територію вільний, але варто бути обережним – кратери маленькі, але активні.
- Сміливці іноді пробують "брудні маски", але лікарі радять робити це з обережністю.
- Найкраще їхати в теплий сезон, бо дорога після дощу може стати непрохідною.
