Вибір правильного місця у театрі дуже важливий, адже саме від цього залежить враження від вистави. Детальніше про те, де шукати те саме найкраще місце, розповів режисер Денис Сало.

Як обрати місце у театрі?

Найдорожче місце у театрі насправді не завжди є найкращим. Ба більше, за словами режисера, найкращого місця взагалі не існує. Усе залежить від того, як саме ви хочете побачити або відчути дійство.

Ми звикли думати, що чим ближче до сцени, тим краще, але театр працює трохи інакше. Перші ряди – це про присутність. Звідси ви можете почути дихання героя, побачити, як у нього тремтить рука чи змінюється погляд, почути скрип підлоги, Тут ви стаєте не глядачем, а учасником вистави,

– пояснив Денис Сало.

Найкращий баланс – це місця посередині партнеру. Тут все ще добре видно деталі, але вже можна побачити картинку ширше й оцінити режисуру вистави, світло, переміщення акторів, роботу декорацій.

Балкон або верхні яруси – це справжній helicopter view, де можна побачити загальну картину. Саме з цієї точки стає зрозуміло, що повноцінна вистава – це не лише те, що відбувається на сцені. Це ще й активна участь глядачів, коли у драматичний момент сотні людей майже одночасно перестають ворушитися, а після фінальної сцени виникає та сама коротка тиша перед оплесками

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Побувавши на різних місцях ви фактично можете побачити абсолютно різні вистави. За словами Дениса Сала, це окремий виклик для режисера, адже він мусить дивитися на постановку не тільки з ідеальної центральної точки, а й сідати в різні частини зали і перевіряти, що саме побачить глядач.

Режисер розповів, де у театрі є найкращі місця: відео

Тож якщо у вас є улюблена вистава, на яку ви готові ходити знову й знову, найкращим рішенням стане обирати щоразу різне місце. Так ви зможете побачити щось нове, по-іншому відкрити для себе виставу і краще зрозуміти задум режисера.