Куди поїхати зі Львова на вихідні до Дня матері: зручний і красивий маршрут

День матері у 2026 році в Україні припадає на 10 травня, і це чудовий привід вирватися родиною з міста. Але як вирішити, куди саме податися, щоб було і зручно, і красиво?

Маршрут Тустань – Сколе – Кам'янка вкладається в один день, якщо стартувати зі Львова. 24 Канал пропонує саме такий варіант і розповідає про все це докладніше.

Середньовічна фортеця, водоспад і гори: чи може бути кращий маршрут вихідного дня зі Львова?

Для відпочинкового виїзду зі Львова на вихідні 9 – 10 травня, якраз до Дня матері у 2026 році, пропонуємо маршрут із трьох точок. Це здатна вразити кожного Тустань та тамтешні Урицькі скелі, далі гірське місто Сколе, і нарешті водоспад Кам'янка.

Перша точка – село Урич приблизно за 120 кілометрів від Львова, тобто за 2 чи 2,5 години трасою Львів – Чоп або через Трускавець. Тут ви побачите Державний історико-культурний заповідник "Тустань" – це наскельна фортеця IX – XV століть, у якій середньовічні майстри геніально поєднали природні скелі з дерев'яною забудовою.

Ось який здатний вразити вигляд мають скелі у Тустані / Фото Nazarii Lazur, 24 Канал

Дерев'яна частина сягала 25 метрів у висоту, а це як дев'ятиповерховий будинок. У XIII столітті фортеця у найвищій точці підіймалася над долиною на 90 метрів. Досі у скелях збереглися понад 4000 врубів і пазів, як пише lviv.travel. Прогулянковий маршрут скелями охоплює трохи більш як 3 кілометри, а з 50-метрової скелі Гострий Камінь відкривається неймовірна панорама на Карпати й руїни фортеці.

Рекомендація від редакції! У Тустані обов'язково варто відвідати не лише скельний комплекс, а й музей. Тут можна побачити, якою була ця місцина раніше, дізнатися цікаві факти про неї, а також придбати сувенірну продукцію на згадку.

Від Урича до Сколе, другої точки маршруту, треба буде проїхати ще близько 30 кілометрів. Це затишне карпатське містечко у долині річки Опір, оточене горами національного парку "Сколівські Бескиди", як вказують на karpaty.info. Тут можна смачно пообідати, пройтися мальовничою набережною та заїхати до старовинної дерев'яної церкви 1597 року й залишків палацу баронів Гредлів.

Рекомендація від редакції! На в'їзді у Сколе стоїть Монумент трембітарям. Обов'язково зробіть біля нього фото!

Фінальна ж локація – це водоспад Кам'янка, 7-метровий каскад біля села Дубина, як зазначає IGotoWorld, і зовсім неподалік від Сколе. Дорога туди сама по собі красива – через ліс і з мінеральними джерелами поруч. Від зупинки у Дубині пішки до водоспаду – всього кілька хвилин.

Рекомендація від редакції! Скуштуйте грибну юшку, коли приїдете до Кам'янки. Якщо вдасться сісти у закладі ззовні, то зможете ласувати цим смаколиком, спостерігаючи, як тече вода з водоспаду. Але якщо ви не візьмете ту грибну юшку, то навіть не згадуйте, що були біля Кам'янки – швидше за все, вам не повірять.

Які цікавинки про інші туристичні магніти Львівщини варто знати?

У Дрогобичі сіль видобувають майже тисячоліття, і це не метафора. Саме місто живе зі слоганом "У ньому вся сіль", воно було промисловою столицею Галичини задовго до нафтової ери. Тут також провів значну частину життя Іван Франко.

Підгорецький замок на Львівщині називають "українським Версалем". Він розташований у селі Підгірці під Золочевом – палацово-оборонний комплекс XVII століття з розкішною ренесансною архітектурою та терасним парком. Від Львова це близько 80 кілометрів.