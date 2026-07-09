Українська блакитна лагуна: чому затоплений кар'єр у Губнику став магнітом для екстремалів

Затоплений гранітний кар'єр у селі Губник на Вінниччині приваблює мандрівників стометровою глибиною та неймовірною бірюзовою водою. Ця унікальна локація стала справжнім раєм для любителів дикого кемпінгу, професійних дайверів та шукачів адреналіну.

А розкинулася ця дивовижна водойма у Гайсинському районі на річці Південний Буг, трохи більш як за сто кілометрів від Вінниці. 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Чому Губницький кар'єр став культовим місцем для дайверів та екстремалів?

Колись на цьому місці активно видобували граніт, проте у 80-х роках минулого століття промисловий гігант затопило. Природа швидко взяла своє, перетворивши глибоку чашу на справжній оазис екологічного туризму з кришталево чистою водою смарагдово-бірюзового відтінку.

Масштаби Губницького кар'єру дійсно вражають уяву, адже його глибина, за даними місцевих дослідників, сягає понад 100 метрів. Вода тут настільки чиста, що розгледіти підводні таємниці можна навіть на глибині 20 метрів. Саме тому локація стала культовою для українських дайверів.

Цікавий факт: ще у 2020 році професійні підводники здійснили сюди експедицію та занурилися на 51 метр, зафіксувавши на камеру затоплені робочі майданчики, гігантські кам'яні тераси, дерева та зграї риб, що кружляють у прозорій товщі води.

Для тих, хто віддає перевагу відпочинку на суші, тут теж знайдеться чимало розваг. Навколо водойми височіють величні гранітні скелі, які приваблюють любителів адреналіну. Сміливці залюбки стрибають у воду з висоти або катаються на саморобних тарзанках.

Ось який мальовничий вигляд має Губницький кар'єр на Вінниччині: дивіться відео VinGuk

Які умови пропонує Губник для кемпінгу та риболовлі?

Окрім екстремальних стрибків, Губник пропонує чудові умови для класичного дикого кемпінгу. Мандрівники часто напинають намети просто на скелястих берегах, щоб засинати під шепіт хвиль та прокидатися з видом на туманну бірюзову гладь.

Місцеві води багаті на рибу – затятий рибалка легко може впіймати тут чималого окуня, сома чи коропа. А для тих, хто не готовий до ночівель у спальниках, у самому селі Губник місцеві жителі пропонують затишні апартаменти у приватних садибах або номери на базах відпочинку.

Варто знати. Є й зворотний бік популярності цієї оази – через великий наплив туристів на під'їздах до кар'єру іноді виникають проблеми зі сміттям, яке безвідповідальні гості залишають після пікніків.

І сьогодні магічна краса української блакитної лагуни продовжує закохувати у себе з першого погляду. Недарма ж Губницький кар'єр називають однією з найчистіших диких водойм регіону.

А ось так можна занурюватися під воду в кар'єрі у Губнику – а там дуже глибоко: дивіться відео Extreme-w2j

Де ще в Україні шукати дивовижні бірюзові водойми?

Якщо вас приваблює краса Губницького кар'єру, то зверніть увагу, що в Україні є ще кілька унікальних куточків із кришталевою водою та здатною вразити атмосферою.