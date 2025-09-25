Мовиться про місцину поблизу села Мар'янівка Черкаської області. І 24 Канал із посиланням на "Енциклопедію сучасної України" та dovkola.media розповість про нього докладніше.

Де розташований географічний центр України та чому туди варто поїхати?

Для поціновувачів географічних цікавинок є чудова можливість поставити ногу в центр України, а ще й поринути у природу та культуру Черкащини. Адже географічний центр нашої країни розташований саме там.

Це символічна точка, яка позначає центр території країни з урахуванням її кордонів. Де саме вона? Біля села Мар'янівка Черкаської області, між містом Шпола та селом Матусів.

Зверніть увагу: за офіційними даними Державного комітету природних ресурсів України, географічний центр України має координати 49°01′39″ північної широти й 31°28′58″ східної довготи.

Навколо центру України проходять тематичні туристичні маршрути, де можна дізнатися багато цікавого. Тут, в оточенні мальовничих ландшафтів Черкащини, встановлено і пам'ятний знак – артоб'єкт "Серце України" з граніту.

Географічне серце України – у Мар'янівці: дивіться відео andrii_yalanskyi

Сама точка – в полі серед сільськогосподарських угідь, але символічність і географічна унікальність робить її популярною серед мандрівників. Адже красиві фотосесії та яскраві емоції тут гарантовані.

Які в Україні є інші особливі географічні точки?