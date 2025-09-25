Мовиться про місцину поблизу села Мар'янівка Черкаської області. І 24 Канал із посиланням на "Енциклопедію сучасної України" та dovkola.media розповість про нього докладніше.
Дивіться також Найкращі локації Черкащини: 10 місць, які обов'язково слід додати у свій туристичний маршрут
Де розташований географічний центр України та чому туди варто поїхати?
Для поціновувачів географічних цікавинок є чудова можливість поставити ногу в центр України, а ще й поринути у природу та культуру Черкащини. Адже географічний центр нашої країни розташований саме там.
Це символічна точка, яка позначає центр території країни з урахуванням її кордонів. Де саме вона? Біля села Мар'янівка Черкаської області, між містом Шпола та селом Матусів.
Зверніть увагу: за офіційними даними Державного комітету природних ресурсів України, географічний центр України має координати 49°01′39″ північної широти й 31°28′58″ східної довготи.
Навколо центру України проходять тематичні туристичні маршрути, де можна дізнатися багато цікавого. Тут, в оточенні мальовничих ландшафтів Черкащини, встановлено і пам'ятний знак – артоб'єкт "Серце України" з граніту.
Географічне серце України – у Мар'янівці: дивіться відео andrii_yalanskyi
Цікаво знати В Україні відкрили унікальну локацію: їй немає аналогів – одразу потрапила в Книгу рекордів
Сама точка – в полі серед сільськогосподарських угідь, але символічність і географічна унікальність робить її популярною серед мандрівників. Адже красиві фотосесії та яскраві емоції тут гарантовані.
Які в Україні є інші особливі географічні точки?
- Чи знали ви, де є крайні точки України? На півночі – це село Грем'яч у Чернігівській області, на півдні – це мис Сарич у Криму, крайня західна точка – село Соломонове на Закарпатті, а східна – село Рання Зоря на Луганщині.
- Ба більше, в Україні, лише за однією, щоправда, з версій, розташований географічний центр Європи – це точка неподалік села Ділове на Закарпатті. Тут встановили відповідний знак, і це місце популярне серед туристів.