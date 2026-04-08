Рай для диявола: де розташоване найвище місто світу, куди готові податися хіба відчайдухи

Це найвище постійне поселення у світі, а розташоване воно у перуанських Андах. Туристи сюди їдуть, але тільки дуже відчайдушні.

Там немає води, каналізації, майже немає кисню, а проте дещо утримує там десятки тисяч жителів. З посиланням на tomorrow.city розповідаємо про це докладніше.

Чому тисячі людей живуть у найнебезпечнішому місті планети в Андах – Ла-Рінконаді?

Є місця на Землі, куди їдуть не по відпочинок, і Ла-Рінконада – одне з них. Це місто лежить в Андах на висоті 5100 метрів над рівнем моря. Для порівняння – крейсерська висота невеликих літаків становить близько 3000 метрів.

Ла-Рінконада (La Rinconada) розташована у провінції Сан-Антоніо-де-Путіна у регіоні Пуно на крайньому південному сході Перу, поблизу кордону з Болівією та біля підніжжя знаменитого льодовика Ла Белья Дурм'єнте – "Спляча красуня". Прізвисько міста – "Рай для диявола" – походить від поєднання надзвичайно мальовничих краєвидів та пекельних умов життя, як зазначає express.co.uk.

На такій висоті повітря містить лише близько 50% кисню порівняно з рівнем моря. Більшість людей, які потрапляють сюди вперше, відчувають гірську хворобу вже за кілька годин. Місцеві ж адаптувалися впродовж поколінь, але хронічна гірська хвороба залишається однією з основних причин смертності. При цьому середня річна температура тут – всього 1,2 градуса.

Попри все це у Ла-Рінконаді постійно живуть від 30 до 50 тисяч осіб. Чому? Бо всі вони приїхали заради золота – це, власне, єдина цінність міста. При цьому шахти, вирізані у скелях і льодовику, є неформальними й переважно нелегальними. Ба й система оплати праці вражає – шахтарі працюють безплатно, і лише один день на місяць можуть забирати будь-яку кількість руди, яку особисто виносять із шахти.

Ла-Рінконада – місто без води, каналізації та майже без кисню, але люди тут живуть: дивіться відео

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Інфраструктура у місті практично відсутня. Немає водогону, каналізації, системи вивезення сміття – вулиці завалені відходами. А ще й ртуть, яку використовують для очищення золота, забруднює льодовик і питну воду для всіх мешканців.

Звісно, туристи сюди потрапляють рідко і тільки самостійно – жодних організованих турів не існує. Добратися можна на джипі чи вантажівці розбитою гірською дорогою, від найближчого міста їхати до 5 годин. Готелів, ресторанів і чи інших зручностей немає. Але відчайдухи на власний ризик час до часу вдаються до мандрівки туди – адже вона видасться гарантовано особливою.

