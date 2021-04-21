Вікенд у Києві: 5 місць для ідеального пікніка на природі

Київ можна з упевненістю назвати справжнім мегаполісом. Тому пікнік на природі – чудовий спосіб відпочити від міської метушні. Тим паче у столиці є безліч місць для таких забаганок.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам добірку вдалих місць для пікніка. Тут дніпровські острови, береги озер, лісові масиви та парки.

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Де влаштувати пікнік у Києві?

Голосіївський парк

Це чи не найвдаліша локація для пікніка, адже територія приблизно 140 гектарів – місця вистачить всім.

Розстелити плед і поїсти чогось смачненького можна будь-де, а от смажити дозволено лише біля чотирьох паркових озер, де розташовані альтанки з мангалами.



Голосіївський парк / Фото: Instagram / @nevedrova_oksana

Труханів острів

Місце розташування – головна особливість. Острів розкинувся в самому центрі столиці, тому у вихідний день будьте готові витратити трохи часу на пошук вільної місцини.

Вдень у вас є можливість помилуватися чарівними видами на Дніпро, а вночі тут починають розпалювати кальяни й працюють діджеї.

Пуща-Водиця

Гарний сосновий ліс, каскади озер з піщаними пляжами й чисте повітря – все це пропонує Пуща-Водиця.

Тут чимало місць для пікніка, адже на території обладнано кілька зон відпочинку з мангалами й альтанками. Також є прокат човнів і катамаранів та кілька кафе.



Пуща-Водиця / Фото: Instagram / @nataliyagonchareni

Парк "Муромець"

Це красиве місце відпочинку. Тут кожен знайде щось для себе: прогулянка алеями, пікнік в оточенні природи, чи екстремальні розваги, оскільки на території розташований екстрим-парк Х-PARK.

Однак не екстримом єдиним. Мешканці та гості міста можуть обрати альтанку з мангалом, і ще замовити кальян, дрова або ж якісь смаколики чи напої.

Виноградар

Звісно, не можна оминути лісопаркову зону на масиві Виноградар, яка є офіційним і дуже популярним місцем для пікніків у Києві.

Охочі мають можливість орендувати дерев'яні альтанки з лавками, стільцями й мангалами. Якщо ж бажаєте активного відпочинку, поруч розташований мотузковий парк.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалого пікніка!