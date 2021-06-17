Де провести Трійцю-2021: цікаві напрямки для автомандрівки

У червні завжди є довгі вихідні, в які дуже важко стриматися і не поїхати у подорож. За три дні можна побачити багато цікавих місцин в Україні. На вас чекають 3 цікавих маршрути, де можна насолодитися природою та архітектурою в різних куточках нашої держави.

Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку локацій, які ідеально підійдуть для мандрівки вихідного дня. Збирайте сім'ю й вирушайте!

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Херсон – Олешківські піски – Асканія-Нова

Мініатюрна подорож з Херсону забере у вас лише день. Її тривалість становить 167 кілометрів.

Херсонська фортеця

Точка старту Херсонська фортеця. Вона не збереглась в оригінальному виді. У XVIII столітті це була потужна фортифікаційна споруда, від якої зараз залишились деякі фрагменти.

Можна розглянути будівлю арсеналу фортеці, пороховий льох, перероблений під ресторан, а також ідентичні одне одному Московські та Очаківські ворота.

Олешківські піски

Ласкаво просимо до української Сахари! Ця локація довго була закритим військовим об'єктом, але зараз це – природно-заповідний об'єкт. Щоб познайомитись з пустелею вистачить близько 2 годин.

Асканія-Нова

Природньо-атмосферний заповідник з єдиним в Україні сафарі. Тут можна провести декілька годин, а комусь треба декілька днів, аби подивитися на звірів у зоопарку та природних умовах, відвідати дендропарк.

Замки Тернополя

Цей маршрут може бути різної тривалості, оскільки в Тернопільській області збереглось близько 30 різних замків. Деякі з них перетворилися на руїни, але не втратили середньовічної романтики. А деякі є туристичними об'єктами з цікавими екскурсіями в середині.

Хотин

За оцінками істориків, її заснували за часів Київської Русі (X століття), а в період правління Данила Галицького її значно розширили. Тут є цікава експозиція всередині та гарні краєвиди навколо.

Заліщики

У цьому селищі збережено багато пам'яток архітектури. Проте візитівкою є вид Заліщики з протилежного берега Дністра – села Хрещатик. Вони майже з усіх боків оточені річкою, що вигинається навколо села, утворюючи меандр.

Чортків

Цікаве місто своїми архітектурними спорудами. Особняки міста в готичному стилі та стара ратуша з каплицею надають Чорткову особливий європейський колорит. А ще тут є Чортківський замок, який слугував резиденцією відомих польських родів.

Микулинці

Фортеця в Микулинцях – єдина в Україні, що є населеною. В ній живуть нащадки служниці, якій нібито передала замок у власність графиня Рей. Неподалік від замку можна побачити Микулинецький палац.

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Збараж

Тут на вас чекає мальовничий Збаразький замок. Колись, у часи визвольних походів, навколо нього була розташована Старозбаразька фортеця, яка захищала жителів. В місті можна знайти костел Бернардинців, збудований у стилі бароко та оздоблений скульптурами святих.



Збаразький замок / Фото "Моє.Місто"

Кам'янець-Подільський – Бакота

Це місто, напевно, заслуговує окремої уваги. Тут можна дослідити вулички, цікаві будинки, звичайно – фортецю. Її внесли до Списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до 7 чудес України.

Бакота

Замість села – тече Дністер. Ще за радянського союзу під час будівництва Дністровської ГЕС затопили 60 сіл. Тому офіційно – його немає на карті. Але туристи дуже люблять цю мальовничу місцину.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Нею можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Вдалої мандрівки!