Де подорожувати весною-2021: популярні маршрути під час COVID-19

У пандемічний 2020 рік українці досліджували Одесу, Херсонщину, Карпати та Львів. Проте, мабуть, багато хто скучив за Віднем, Римом, Афінами чи Вільнюсом. Хоч Шенген наразі для нас закритий, у Європу таки можна поїхати. Лише треба знати куди.

Директорка туристичної компанії агенції Seainside.club Анна Ніколаєва розповіла, що зараз стали популярними абсолютно нові напрямки, які до пандемії не цікавили українців. Однак через закриті країни Євросоюзу і зони Шенгену ці країни підходять для активного туризму.

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Туроператори зараз найчастіше пропонують автобусні тури у:

Боснію;

Герцеговину;

Сербію;

Македонію;

Албанію;

Хорватію;

Чорногорію;

Болгарію.

Що відомо про "ковідні паспорти"

Країною, економіка якої суттєво залежить від туризм, є Греція. Вона була однією з перших серед держав ЄС, яка запропонувала запровадити єдиний документ про вакцинацію, що зробить подорожі знову можливими.

Ми очікуємо розвитку європейських сертифікатів з вакцинації. Це суттєво спростить перетин кордону, коли велика кількість людей буде вакцинованою. Це документ дозволить потрапити до Греції без жодних обмежень, тестів або карантину,

– зазначив депутат парламенту Греції Кіріакос Міцотакіс.

Перспектива спеціальних пільг для щеплених від коронавірусу людей викликали серед європейських країн бурхливі дискусії. Так, у ВООЗ не радять вимагати від туристів вакцинацію. Бо наразі не відомо, чи може людина, яка щепилася, передавати інфекцію, а також наскільки довго зберігається ефект від вакцини. Турагентства також наразі розгублені з приводу таких "ковідних паспортів".

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Де потрібний і не потрібний ПЛР-тест

Проте є такі країни, де не потрібний ПЛР-тест. За словами директорки туристичної агенції Seainside.club Анни Ніколаєвої, зараз туроператори активно продають і відправляють наших туристів в Танзананію, Мексику, Домінікану і Шрі-Ланку. Зараз ціна впала на 20% у порівнянні з 2020 роком.

Однак з європейськими країнами ситуація інша. "В червоній зоні Туреччина – ми маємо здавати тест, Єгипет так само лише з ПЛР-тестом. Плюс ми очікуємо що цього року для нас відкриють без тесту Албанію і Хорватія, а також Чорногорію з тестом", – сказала Анна Ніколаєва.

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У квітні туроператори очікують відкритий в'їзду до Кіпру. Грузія це вже зробила, проте відвідати Закавказзя можна з тестом, зробленим заздалегідь. Хоча в більшості країн тест можна зробити вже по прильоту. Наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах та Єгипті.

Якщо ви бронюєте тур, обов'язково звертайте увагу на правила в'їзду і перебування в країні. Адже кожна країна має свої правила для кожної іншої країни,

– наголосила директорка туристичної агенції Seainside.club.

Зокрема мовиться про штрафи за неносіння масок. Таке запровадження діє у Туреччині, а в Грузії на вихідних діють комендантські години.