Де планують відпочивати українці влітку: дослідження

Літо 2021 року 53,1% громадян планує відпочивати в Україні, 10,7% – виїхати за кордон. І ще 36% не визначилися.

Серед тих, хто планує відпустку в Україні – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області. Про це розповіли в дослідженні ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт".

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Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – відпочинок на природі 36,5%. 27,7% віддають перевагу морському відпочинку, 12,3% – у горах. Міський відпочинок складає 7,9%. Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки – пляжному.

Популярні напрямки:

17,4% – Одеська область,

11,8% – Закарпаття,

7,7% – Запорізька,

6,7% – Львівська,

6,2% – Херсонська.

Найменше українців планують відпочивати в Севастополі – 0,1%, в Автономній Республіці Крим – 0,4%, у Тернопільській області – 0,8%, у Луганській – 0,8%.

Дослідження провела компанія "Оперативна Соціологія" серед 2104 респондентів з 13 до 19 травня методом телефонного інтерв'ю.