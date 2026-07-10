Токсична спека, радіація та штрафи: де небезпечно збирати гриби цього літа

Літня спека перетворює одне з улюблених хобі українців на небезпечну лотерею. Окрім підступних токсинів у зневоднених грибах, на любителів лісових прогулянок чатують суворі заповідні правила та приховані сезонні загрози.

Саме тому дуже важливий вибір правильної локації для збору. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому літня спека перетворює гриби на отруту?

Тихе полювання – це не просто захопливе хобі, а справжнє мистецтво, яке вимагає неабиякої пильності, особливо коли літня спека та тривала відсутність опадів вносять свої небезпечні корективи. За екстремальних погодних умов навіть цілком їстівні гриби можуть миттєво втратити вологу та перетворюються на справжні губки, що вбирають токсичні речовини й важкі метали.

Найбільша помилка початківців – збирати гриби поблизу автомобільних трас, залізничних колій, промислових гігантів чи сміттєзвалищ. Грибниця має унікальну здатність висмоктувати з ґрунту та накопичувати всю таблицю Менделєєва. Навіть найкрасивіший білий гриб, знайдений біля дороги, може містити загрозливу концентрацію свинцю та кадмію.

Окреме табу – території, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, зокрема окремі лісові масиви Київщини та Житомирщини. Гриби є активними накопичувачами радіонуклідів, і якщо період напіврозпаду небезпечного цезію становить близько 30 років, то деякі ізотопи урану та плутонію зберігають свої небезпечні властивості мільйони років.

Які штрафи загрожують грибникам?

Ще один відчутний нюанс – небезпека може чигати на ваш гаманець. Спроба пополювати на гриби у заповідниках, національних парках чи ботанічних заказниках України є суворо забороненою законом. Окрім того, за збір рідкісних грибів, занесених до Червоної книги України, передбачені штрафи. Суми стягнень, утім, на жаль, невеликі – від 17 до 51 гривні (плюс відшкодування завданої природі шкоди).

Для порівняння, за кордоном, наприклад – у сусідній Польщі, правила жорсткіші. Там діє суворе табу на тихе полювання у національних парках, природних заповідниках, молодих лісопосадках до 4 метрів заввишки, а також у приватних лісах без дозволу власника. За порушення цих правил або збір видів, що перебувають під охороною (а їх у Польщі аж понад дві сотні), грибникам загрожує багатотисячний штраф.

Зверніть увагу! Жоден кулінарний шедевр не вартий ризику для життя чи фінансових втрат. Обирайте лише перевірені, екологічно чисті та дозволені місця для збирання грибів. І, звісно, не збирайте гриби поблизу військових об'єктів – зі зрозумілих причин.

Цікавий досвід збирання лісових грибів в Україні: дивіться відео TerraSilvania

Які ще небезпеки чатують у лісі влітку?

Окрім ризиків, пов'язаних безпосередньо з токсичністю самих грибів у спекотний період, любителям лісових прогулянок слід зважати на інші серйозні сезонні небезпеки. Зокрема, під час походу до лісу чи парку різко зростає загроза укусів кліщів, які є переносниками бореліозу (хвороби Лайма). Епідеміологи закликають обов'язково одягати закритий одяг, користуватися репелентами та ретельно оглядати себе після повернення додому.

Крім того, у літній період суттєво посилюється ризик інфікування лептоспірозом – небезпечним бактеріальним захворюванням, яке переносять гризуни. Зараження найчастіше відбувається через мікротріщини на шкірі під час контакту з вологим ґрунтом, скошеною травою або під час купання у відкритих водоймах.

Не менш небезпечним є і придбання лісових трофеїв на стихійних ринках чи при дорозі. У спекотні дні, коли температура повітря перевищує 30 градусів, будь-які продукти без належного охолодження псуються за лічені години.

Де в Україні шукати найбагатші грибні місця?

Для тих, хто планує безпечне та щедре тихе полювання, важливо знати найбільш сприятливі локації. Традиційним лідером за врожайністю є Карпати, де унікальний гірський клімат створює ідеальні умови для росту сотень видів грибів. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можна знайти справжніх королів лісу – білих грибів, а також лисичок, підберезників та підосичників.

Окрім гірських схилів, славиться своїми лісовими скарбами й Полісся (Житомирська, Рівненська та Волинська області). А у Центральній Україні поціновувачам радять обирати листяні та змішані ліси Київщини, Черкащини та Полтавщини.