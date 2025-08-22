Часто Канарські острови асоціюють тільки з Тенерифе або Лансароте. Однак насправді островів є вісім, і деякі з них залишаються досить недооціненими.

Ієрро – це найменший з Канарських островів Іспанії, а також найменш розвинений у порівнянні з іншими. Цей острів є чудовою альтернативою Тенерифе, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де найкраще на Канарських островах?

Острів Ієрро розташований в Атлантичному океані біля північно-західного узбережжя Африки. Він відомий своїми вулканічними ландшафтами, скелястими кручами та багатим морським життям.

Цей острів давно приваблює дайверів, туристів та мандрівників, які шукають усамітнення подалі від натовпів Тенерифе або Гран-Канарії.

У 2000 році ЮНЕСКО визнало весь острів біосферним заповідником, підкресливши його незаймані екосистеми та прихильність до сталого розвитку. Ієрро прагне повністю перейти на відновлювані джерела енергії, а його вітро-гідроелектростанція вже покриває більшу частину потреб в електроенергії.

Історично острів вважався "кінцем відомого світу", оскільки до того, як європейці дізналися про Америку, він вважався найвіддаленішою західною точкою населеного світу.



Канарські острови / Фото Pexels

Населення острова невелике, трохи більше 11 000 осіб, і життя тут тече в неспішному темпі, сформованому традиційним сільським господарством, рибальством і зростаючою індустрією екотуризму.

Варто зазначити, що на Ієрро небагато пляжів, але любителі плавання можуть насолодитися різними природними басейнами з блакитною водою.

Компактний розмір острова робить його ідеальним для піших прогулянок зі стежками, що звиваються від ароматних соснових лісів до скелястого узбережжя.

Особливо виділяється Camino de Jinam, багатовікова стежка, якою колись місцеві жителі пересувалися між селами. Довжина стежки становить лише три кілометри, це коротка прогулянка з декількома складними схилами, але краєвиди острова роблять кожен крок вартим зусиль.