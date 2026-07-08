Батьківщина Залужного та замок Острозьких: чим дивує затишний і величний Звягель

Поліське місто Звягель – рідне для Валерія Залужного, та саме там з'явилася на світ геніальна Леся Українка. На туристів же тут чекають і величні руїни середньовічного замку князів Острозьких, і сучасні віртуальні екскурсії.

Що загалом варто знати цікавого про Звягель? 24 Канал розповість про це докладніше.

Де гартувався характер майбутнього Головнокомандувача ЗСУ?

У затишному поліському місті Звягель, розташованому у Житомирській області, 8 липня 1973 року у родині військових народився майбутній Головнокомандувач Збройних Сил України та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний. Його дитинство минуло серед особливої атмосфери військового гарнізону, яка й загартувала характер майбутнього лідера.

У 1989 році він закінчив місцеву школу №9, а згодом із відзнакою випустився зі Звягельського машинобудівного технікуму. Цікаво, що хоча дідусь Валерія наполягав на цивільній професії, юнак обрав шлях військового і вступив до Одеського інституту Сухопутних військ.

Залужний став першим Головнокомандувачем ЗСУ, який не служив у радянській армії. Він повністю реформував військо під стандарти НАТО і з перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист України.

Цікавий факт: Звягель понад два століття мав нав'язану імперську назву Новоград-Волинський, і повернув своє історичне ім'я лише у 2022 році.

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Які історичні пам'ятки та новітні технології дивують туристів у Звягелі?

Головною візитівкою міста є величні руїни замку князів Острозьких, зведеного у XVI столітті на крутому березі річки Случ. Сьогодні ця оборонна пам'ятка перетворена на затишну зону відпочинку, де місцевий туристичний центр пропонує унікальну екскурсію "Історичний передзвін Звягельського замку" у VR-окулярах, яка дозволяє побачити тривимірну реконструкцію фортеці.

Звягельський замок має надзвичайно багату та драматичну історію, яка тісно пов'язана з наймогутнішим українським князівським родом. Перший камінь у підвалини цієї фортеці у 1507 році власноруч заклав великий гетьман литовський Костянтин Іванович Острозький. Згодом, у першій половині XVII століття, замок став постійною резиденцією його правнучки Анни-Алоїзи Ходкевич (Острозької).

Проте оборонна велич споруди сильно постраждала під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, коли у 1648 році козацькі загони на чолі з Максимом Кривоносом штурмом взяли фортецю, зруйнувавши частину її стін та веж. Остаточного ж удару автентичному вигляду фортеці було завдано у XVIII столітті, коли нові власники з роду Любомирських перетворили її на мисливський замок, а у 1753 році взагалі розібрали частину замкового муру, використавши цей камінь для будівництва місцевого костелу.

Сучасного вигляду з реконструйованою вежею та бастеєю пам'ятка набула після масштабних робіт наприкінці 1980-х років. Саме тоді руїни пристосували під затишну зону відпочинку для містян та гостей Звягеля.

Туристи побували у Звягелі та поділилися цікавим досвідом: дивіться відео КартавіКотики

Не менш захопливою є прогулянка до Звягельського городища, археологічної пам'ятки X – XIII століть. Там колись вирувало літописне місто Возвягль, спалене військом Данила Галицького.

Обов'язково завітати варто до Літературно-меморіального музею Лесі Українки, розташованого в автентичному будинку родини Косачів, де народилася поетеса. Тут можна побачити унікальну чашечку з Італії та копію метричної книги із записом про її народження.

А на завершення дня гарно буде прогулятися оновленою набережною Случі. Там можна зробити фото на тлі унікального аркового залізничного мосту, який прекрасно зберігся після трьох воєн і має вбудовану вогневу точку.