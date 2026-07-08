Что вообще стоит знать интересного о Звягеле? 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Где закалялся характер будущего Главнокомандующего ВСУ?

В уютном полесском городе Звягель, расположенном в Житомирской области, 8 июля 1973 года в семье военных родился будущий Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный. Его детство прошло в особой атмосфере военного гарнизона, которая и закалила характер будущего лидера.

В 1989 году он окончил местную школу № 9, а впоследствии с отличием закончил Звягельский машиностроительный техникум. Интересно, что хотя дедушка Валерия настаивал на гражданской профессии, юноша выбрал путь военного и поступил в Одесский институт Сухопутных войск.

Залужный стал первым Главнокомандующим ВСУ, который не служил в советской армии. Он полностью реформировал вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и с первых дней полномасштабного вторжения России встал на защиту Украины.

Интересный факт: Звягель более двух веков носил навязанное имперское название Новоград-Волынский и вернул свое историческое имя только в 2022 году.

Интересные факты из биографии Валерия Залужного: смотрите видео serhiirudenko

Какие исторические памятки и новейшие технологии удивляют туристов в Звягеле?

Главной достопримечательностью города являются величественные руины замка князей Острожских, возведенного в XVI веке на крутом берегу реки Случ. Сегодня этот оборонительный памятник превращен в уютную зону отдыха, где местный туристический центр предлагает уникальную экскурсию "Исторический перезвон Звягельского замка" в VR-очках, которая позволяет увидеть трехмерную реконструкцию крепости.

Звягельский замок имеет чрезвычайно богатую и драматичную историю, тесно связанную с самым могущественным украинским княжеским родом. Первый камень в фундамент этой крепости в 1507 году собственноручно заложил великий литовский гетман Константин Иванович Острожский. Впоследствии, в первой половине XVII века, замок стал постоянной резиденцией его правнучки Анны-Алоизии Ходкевич (Острожской).

Однако оборонное величие сооружения сильно пострадало во время Освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого, когда в 1648 году казацкие отряды во главе с Максимом Кривоносом штурмом взяли крепость, разрушив часть ее стен и башен. Окончательный же удар по аутентичному облику крепости был нанесен в XVIII веке, когда новые владельцы из рода Любомирских превратили ее в охотничий замок, а в 1753 году вообще разобрали часть замковой стены, использовав этот камень для строительства местного костела.

Современный облик с реконструированной башней и бастионом памятник приобрел после масштабных работ в конце 1980-х годов. Именно тогда руины обустроили под уютную зону отдыха для горожан и гостей Звягеля.

Туристы побывали в Звягеле и поделились интересным опытом: смотрите видео КартавиКотики

Не менее увлекательна прогулка к Звягельскому городищу, археологическому памятнику X – XIII веков. Там когда-то кипела жизнь летописного города Возвягль, сожженного войском Даниила Галицкого.

Обязательно стоит посетить Литературно-мемориальный музей Леси Украинки, расположенный в аутентичном доме семьи Косачей, где родилась поэтесса. Здесь можно увидеть уникальную чашечку из Италии и копию метрической книги с записью о ее рождении.

А в завершение дня будет приятно прогуляться по обновленной набережной Случи. Там можно сделать фото на фоне уникального арочного железнодорожного моста, который прекрасно сохранился после трех войн и имеет встроенную огневую точку.