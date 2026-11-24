Черкаси – місто на березі Дніпра, яке має давню історію, цікаві архітектурні пам'ятки та незвичайні туристичні локації. Саме тут народився український баскетболіст Святослав Михайлюк.

23 листопада 2026 року Святослав Михайлюк встановив рекорд результативності серед українських баскетболістів в історії НБА. У матчі за "Юту" проти "Даллас Маверікс" він набрав 39 очок, зокрема влучив 10 триочкових кидків. Попри результативну гру українця, його команда поступилася суперникам із рахунком 114:116.

Сам Святослав Михайлюк народився 10 червня 1997 року в Черкасах. Баскетболом почав займатися ще в рідному місті, де виступав за команду "Черкаські Мавпи". У 17 років переїхав до США та вступив до Канзаського університету, де грав за університетську команду.

У 2018 році баскетболіста обрали на драфті НБА під 47-м номером. За час виступів у лізі він грав за кілька клубів, а у 2024 році став чемпіоном НБА у складі "Бостон Селтікс". А які цікаві місця варто відвідати у Черкасах і які з них мають особливу історію – розповідаємо далі.

Які цікаві факти варто знати про Черкаси?

1. Черкаси стали обласним центром лише у 1954 році

Саме тоді утворили Черкаську область. На той час місто було найбільшим населеним пунктом регіону, де проживало близько 80 тисяч людей.

2. У Черкасах вбили козацького гетьмана

За однією з версій, у 1593 році в черкаській корчмі загинув Криштоф Косинський – організатор козацького повстання проти шляхти та адміністрації Речі Посполитої. Його вбили під час нападу людей князя Олександра Вишневецького.

3. У місті працював один із найбільших рафінадних заводів Російської імперії

У 1854 році в Черкасах збудували рафінадний завод, який на той час був одним із найбільших у Російській імперії та єдиним в Україні.

4. Перший черкаський кінотеатр відкрили у звичайній квартирі

Він з'явився у 1908 році на сучасній вулиці Байди Вишневецького. Родина купця Балахова об'єднала дві кімнати своєї квартири та облаштувала там кінозал на 120 місць.

Де розташовані Черкаси: дивитись на картах

Що подивитися туристам у Черкасах?

1. Будинок Щербини

Цей особняк звели у 1892 році для місцевого підприємця Щербини. Спочатку навколо нього була велика садиба з кількома флігелями, стайнями, садом і фонтаном. На початку 20 століття будівлю передали в оренду земській управі, а з 1970 року тут працює Палац одружень.

Будинок Щербини / фото Myroslava Marych

2. Колишній готель "Слов'янський"

Будівлю звів черкаський підприємець Скорина наприкінці 19 століття. Вона вирізняється псевдоготичним стилем і численними шпилями. Це одна з архітектурних пам'яток, на яку варто звернути увагу під час прогулянки центром міста.

Колишній готель "Слов'янський" / фото SNCH

3. Будинок, у якому зупинявся Тарас Шевченко

На розі вулиць Хрещатик та Байди Вишневецького розташований колишній будинок братів Цибульських. У 1852 році тут зупинявся Тарас Шевченко. Нині в будівлі працює музей "Кобзаря".

Будинок, у якому зупинявся Тарас Шевченко / фото Turzh

4. Михайлівський собор

Це одна з найбільших православних церков України. Висота споруди становить 72 метри, довжина 58 метрів, а ширина 53 метри. Собор розташований неподалік центру міста та помітно вирізняється своїми масштабами.

Михайлівський собор / фото Artemco

5. Пагорб Слави

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Черкасах, присвячений містянам, які загинули під час Другої світової війни, та воїнам, полеглим у боях за місто. Його звели у 1965 році, а через десять років реконструювали.

Пагорб Слави / фото Find.way