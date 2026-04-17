Не можна так просто взяти і не знати, де народився актор, який став обличчям цього мему
- Шон Бін, відомий британський актор, народився 17 квітня 1959 року у районі Гандсворт у Шеффілді в Англії.
- Саме його роль Боромира у фільмі "Володар перснів" народила популярний мем "Не можна так просто взяти і...".
"Не можна так просто взяти і…" – це уривок фрази Боромира з "Володаря перснів", що став одним із найвідоміших в інтернеті мемів. А персонажа цього зіграв британський актор Шон Бін.
Але мало хто знає, де саме він народився – а мовиться про промислове серце Йоркширу в Англії місто Шеффілд. Завдяки матеріалам viator.com розповімо про це докладніше.
Дивіться також Ті самі 3 водоспади з "Дивних див": де розташоване місце, яке Майк обіцяв показати Оді
Де народився зірка "Володаря перснів" Шон Бін, який став шалено відомим завдяки мему?
Шон Марк Бін народився 17 квітня 1959 року у районі Гандсворт у Шеффілді – місті на півдні Йоркширу, як вказано на порталі IMDB, яке вже понад тисячу років є центром металообробки та сталеливарної промисловості. Його батько, власне, мав майстерню з металоконструкцій.
Що й казати, якщо сам Шон після школи певний час вчився на зварювальника. Але потім рвучко змінив своє життя та перспективи, вступивши до Королівської академії драматичного мистецтва у Лондоні, а згодом й увійшовши до когорти найвідоміших у світі акторів кіно і театру.
Та сцена, що стала мемом, була у фільмі The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 року. Боромир там каже: "Не можна так просто взяти і увійти у Мордор". Кадри з цією реплікою набули окремого культурного життя в інтернеті з початку 2010-х, а перші кілька слів стали шаблоном для тисяч варіацій мемів на будь-яку тему.
Той самий уривок із "Володаря перснів", з якого народився популярний мем: дивіться відео Warner Bros
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Сам Шон Бін у 2015 році визнавав, що цей мем став його найвпізнаванішою спадщиною. Поряд, звісно, ще з однією особливістю, яку складно було не помітити – смертями персонажів Біна у кожному другому фільмі.
Що ж стосується Шеффілда, то він не є типовою туристичною точкою Англії. Але, можливо, саме це й робить його автентичним і незатертим для тих, кому набрид стандартний маршрут Лондон – Оксфорд – Единбург.
У Шеффілді населення трохи понад пів мільйона, місто серед восьми найбільших в Англії. І попри стабільний промисловий імідж, його вважають одним із найзеленіших у Європі – парки та ліси займають понад 60% території міста.
Прогулянка по Шеффілду, де народився Шон Бін: дивіться відео fragilerovers
Для туристів тут є кілька цікавих точок. Це замок Шеффілда – від нього залишилися підвали, де колись утримували королеву Марію Стюарт. Це Kelham Island Museum – один із найкращих музеїв індустріальної спадщини Британії, де можна побачити "живі" парові машини. А також Botanical Gardens – вікторіанський ботанічний сад у центрі міста, і Crucible Theatre – легендарний театр, відомий і як домашня арена чемпіонату світу зі снукеру.
Які ще неординарні туристичні магніти Англії варто відвідати?
Давдейл на межі Дербіширу та Стаффордширу – це мальовнича ущелина з рікою Дав, відома скелями-"шпилями" і старовинними кам'яними бродами, якими досі ходять туристи замість мостів. Місцевість є однією з найпопулярніших пішохідних локацій країни.
Бурглі-хаус у Лінкольнширі – це розкішний палац XVI століття, зведений для лорда-скарбника королеви Єлизавети I. У 2025 році він став особливо популярним після виходу на Netflix фільму "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо, знятого саме тут.
