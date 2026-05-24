Далеко не в Україні: де народився Олег Скрипка і що можна цікавого побачити в його рідних краях

Більшість навіть не здогадується, що український музикант Олег Скрипка народився далеко за межами України у селищі Гафуров у Таджикистані. Ми розповімо, що там цікавого можна відвідати та побачити мандрівникам.

Сьогодні, 24 травня, свій день народження святкує український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Саме тому ми вирішили розповісти про його рідне місто та що там варто побачити туристам. Однак спершу коротко згадаємо, як починався творчий шлях артиста.

Коротка біографія Олега Скрипки

Олег Скрипка народився 24 травня 1964 року у селищі Совєтабад (нині Гафуроф) у Таджикистані в родині українських переселенців. Дитинство майбутнього музиканта минуло в Мурманській області, а згодом він переїхав до України. У 1986 році Скрипка закінчив Київський політехнічний інститут та разом із друзями заснував гурт Воплі Відоплясова, який згодом став одним із символів української рок-сцени.

Як зараз виглядає Олег Скрипка / інстаграм o.skrypka

Уже через кілька років колектив активно гастролював за кордоном, а у 1990-х музиканти кілька років жили та виступали у Франції. Окрім музичної кар'єри, Скрипка також став засновником фестивалю "Країна мрій", брав участь у телевізійних проєктах та був тренером вокальних шоу.

Три цікаві локації міста, біля якого народився Олег Скрипка

Гафуров – невелике селище у Согдійській області Таджикистану, яке раніше мало назву Совєтабад. Селище розташоване неподалік міста Худжанд – одного з найстаріших міст Центральної Азії. Гафуров вважається спокійним невеликим населеним пунктом.

Музей академіка Бободжона Гафурова

Музей академіка Бободжона Гафурова – одна з культурних локацій Худжанда, де можна більше дізнатися про історію регіону та життя відомого таджицького історика Бободжона Гафурова, розповідає TripAdvisor. Частина музею розташована на території реконструйованої фортеці, а поруч збереглися залишки старих укріплень. Туристи зазначають, що атмосфера цього місця дозволяє краще відчути історичне минуле міста.



Музей академіка Бободжона Гафурова / фото TripAdvisor

Пам'ятник Ісмаїлу Самані та парк Рудакі

Пам'ятник Ісмаїлу Самані розташований у центральній частині міста та є однією з найбільш впізнаваних пам'яток Худжанда. Монумент присвячений засновнику династії Саманідів і вважається важливим символом для Таджикистану.

Пам'ятник Ісмаїлу Самані / фото TripAdvisor



Парк Рудакі / фото TripAdvisor

Неподалік розташований Парк Рудакі – популярне місце для прогулянок серед місцевих жителів та туристів. Тут можна відпочити серед зелених алей, фонтанів та спокійної атмосфери після знайомства з містом. Худжанд не є надто популярним напрямком серед туристів, однак саме це робить його цікавим для тих, хто хоче побачити менш відомі, але автентичні куточки Центральної Азії.