Гуцульське село з гонором: що подивитися на землі, де виріс поет і видавець Іван Малкович

Якщо ви тримали в руках "Гаррі Поттера" українською або "Котика і Півника", то вже знайомі з Іваном Малковичем. Це поет, скрипаль, а ще й засновник видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га", і 10 травня 2026 йому виповнюється 65 років.

А сталося це у селі Нижній Березів на Косівщині, яке "і є – сама казка", як влучно висловлювався Малкович. А ми за матеріалами esu.com.ua і не тільки розповімо про все це докладніше.

Де народився Іван Малкович, хто він такий і до чого тут Іван Франко?

Іван Малкович народився 10 травня 1961 року у Нижньому Березові, як вказує ukrlib.com.ua. Він закінчив Івано-Франківське музучилище як скрипаль, вчився у Київському університеті, і там само почав свою видавничу революцію. "А-ба-ба-га-ла-ма-гу" він заснував у 1992.

Назва – це рядок із твору Івана Франка "Грицева шкільна наука". До слова, Франко і Малкович пов'язані не тільки цим. У 1881 році Каменяр їхав на Косівщину до свого товариша Кирила Ґеника саме у Нижній Березів, але трапилася прикрість – у Коломиї письменника заарештували.

А коли відпустили, то Ґеник відправив по нього підводу. Так от, чоловік, що привіз до села виснаженого після в'язниці Франка мав прізвище Арсенич і був далеким прародичем мами Малковича. Франко пізніше писав у спогадах і листах, що Микола Арсенич врятував його від страшної скрути.

Донині у селі стоїть будинок, де Іван Франко тоді жив, і пам'ятний знак на честь цієї події, встановлений у 1983 році. Так само й Іван Малкович із Нижнього Березова не зник, а побудував там будинок. Він каже, що друзі, які "бачили світу", одностайно визнають розташування села одним із найкращих на землі.

Цікавий факт: Нижній Березів аномально насичений відомими іменами. Скажімо, тут тривалий час жив Ярослав Галан у 1930-х роках, і написав тут повість "Гори димлять", що відчутно відрізнялася від його подальших прорадянських творів. Звідси само вийшли професор історії університету Торонто Богдан Будурович, соліст Національної опери Степан Фіцич, краєзнавець Петро Арсенич та багато інших.

Чим цікавий Нижній Березів, де народився "батько" Гаррі Поттера українською?

То що ж у нім такого особливого, у тому Нижньому Березові? Першу згадку про нього датують 1412 роком, а виникло поселення на цих землях завдяки соляним джерелам. Колись там виварювали сіль – цінний товар, що годував цілі родини.

До слова, про родини: у 1486 році 26 березівських сімей, серед яких Арсеничі й Малковичі (материне та батькове прізвища поета), здобули шляхетство. Відтоді виростає те, що самі мешканці називають гонором – це особлива самоповага і гордість громади, яку неможливо не відчути у спілкуванні з місцевими.

Нижній Березів лежить неподалік Косова і Коломиї Івано-Франківської області. Через нього тече річка Лючка, вода від якої потрапляє аж до Дунаю. До Лючки збігаються потоки з неймовірними гуцульськими назвами – Ласкунца, Містакер, Хоминський, Шіндрулець, Яреміський.

Навколо села – цілий рельєфний атлас. Тут красують вершини Няджин у 700 метрів, Сикітура, Кичера, Ружет, Каратура, Гіга, Клифа. За переказами, на схилах Каратури були мисливські угіддя галицьких князів. Але саме на Няджин Малкович водить усіх своїх гостей, як розповідав портал "Інтерв'ю з України" – там росте запашний ліс зі смереки, ялини, сосни й модрини.

Головна архітектурна пам'ятка села – Миколаївська церква, дерев'яна, 1848 року. І от що найцікавіше, будь-яка неділя тут – особлива, бо тоді парафіяни йдуть до церкви у народному вбранні, і все це скидається на живий етнофестиваль.

Ба більше, до сьогодні у селі поширені живі народні промисли – вишивання, різьблення, писанкарство, вівчарство. Тобто у Нижньому Березові все це не реконструкція, не вистава для туристів – просто так заведено.

До слова, в урочищі Попівське, що нині у самому центрі села, колись стояв православний монастир-фортеця. Його зруйнував татарський загін у XVII столітті, і аж у 1993 році археологи виявили сліди укріплень під землею. Там немає банерів чи вказівників – але місцеві все знають, тільки запитайте.

Які ще цікаві факти про туристичне Прикарпаття варто знати?

На річці Бухтівець неподалік Надвірної є неординарний однокаскадний водоспад у близько 8 метрів заввишки. Навесні, коли у горах тане сніг, цей потік стає настільки потужним, що формує мальовничий каскад у два струмені.

А у гірській Верховині є інший природний феномен – такого більше немає ніде в регіоні. Це джерело, яке настільки насичене природним газом, що якщо піднести сірника – вода займається і горить. Місцеві давно до цього звикли, та туристи – завжди шоковані.