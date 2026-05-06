Край зелених пагорбів і кінних ферм: що побачити на малій батьківщині Джорджа Клуні

Є міста, які славляться архітектурою або історією, а є ті, які подарували світові зірок. Саме таким є місто Лексінгтон – батьківщина Джорджа Клуні, одного з найвідоміших акторів Голлівуду. Тут можна не лише доторкнутися до витоків його історії, а й відкрити для себе атмосферу справжнього американського Півдня – з кінними фермами і затишними кварталами.

6 травня Джордж Клуні святкує свій 65-й день народження. З цієї нагоди 24 Канал вирішив розповісти про штат, в якому він народився і провів перші роки свого життя.

Що відомо про малу батьківщину Джорджа Клуні?

Клуні народився в одному з найбільш колоритних південних штатів США – Кентуккі. Цей регіон називають "штатом синьої трави" через особливий відтінок пасовищ, які є ідеальними для розведення породистих коней. Кентуккі – це про зелені пагорби, традиції, давню історію, кінні ферми і виробництво бурбона. Тут південний шарм поєднується з природною красою – штат багатий на ліси, парки, печери та атмосферні містечка.

Колись Клуні навіть казав, що життя у Кентуккі зробило його більш вдячним за той шалений успіх, якого досяг у житті, пише Yahoo Entertainment. Народився Клуні у місті Лексінгтон, яке оточене мальовничими вапняковими пагорбами, а згодом його сім'я переїхала до міста Огаста, що теж у Кентуккі.

Майже все дитинство і юність актора минули у Кентуккі. Тут його дідусь та бабуся мали тютюнову ферму, де підліток Клуні проводив літо, ріжучи тютюн на полях і заробляючи перші гроші. Коледж майбутня зірка Голлівуду також обрав у межах штату і навіть його перші ролі статиста у фільмах були у Кентуккі.

Та згодом життя Клуні закрутилося, розпочалися зйомки і прийшла перша слава, тож він переїхав з рідного штату.



Що цікавого побачити туристам у Кентуккі?

Як ми вже писали вище, Кентуккі – це ідеальне місце для любителів природи. Туристичний путівник Lonely Planet розповів про місця у штаті, які має побачити кожен турист.

Національний парк "Мамонтова печера" . Це абсолютно унікальний парк, у якому розташована найдовша у світі печерна система. Вона простягається аж на 686 кілометрів, що рівнозначно майже половині території України. Для туристів доступні 10 кілометрів маршрутів, а відвідати їх можна у складі екскурсії разом з гідом. До речі, минулого року у печерах знайшли новий вид доісторичної акули.

Центр Мухаммеда Алі. Джордж Клуні – не єдиний знаменитий уродженець Кентуккі. У цьому штаті також народився найвідоміший боксер в історії світового боксу Мухаммед Алі. У центрі імені боксера в Луїсвіллі можна поборотися з Алі на інтерактивному рингу та побачити інші цікаві деталі з життя боксера.

Перегінний дім бурбона Jim Beam. Тут можна потрапити на екскурсію з дегустацією напоїв.

Національний музей Corvette. Тут туристи можуть побачити різні моделі американських спортивних автомобілів.

Кінні ферми та Кентукське дербі – кінні перегони, які відбуваються у штаті в першу суботу травня ще з 1875 року.

А де народилися інші знаменитості?

Зірка футболу Девід Бекхем родом з Лондона. Сьогодні його розкішний маєток розташований в елітному районі Голланд-Парк, де по сусідство живуть Елтон Джон та Робі Вільямс. Ті, хто мріяв про зустріч з Бекхемом, можуть прогулятися його районом в очікуванні випадково зустріти зірку на прогулянці. До речі, співачка Адель також народилася у Лондоні.

Водночас акторка Емма Вотсон, яка зіграла роль Герміони у "Гаррі Поттері", насправді родом не з Великої Британії, як багато хто міг подумати. Майбутня зірка поттеріани з'явилася на світ у Парижі, а в Англію переїхала після розлучення батьків.