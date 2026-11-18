Adv

Дніпро зберігає унікальні локації, від тисячолітніх половецьких ідолів до найбільшої в Європі набережної. Про місто очима Дмитра Кадная та неймовірні локації, які обов'язково треба відвідати, повідомляє 24 Канал.

Як життя Дмитра Кадная пов'язане з Дніпром?

Український виконавець народився 23 листопада 1989 року саме в Дніпрі, хоч раніше він і носив назву Дніпропетровськ. Перед одним зі своїх концертів співак розповів про свою малу батьківщину.

Дмитро Каднай підкреслив, що Дніпро посідає особливе місце в його житті, адже це місце, з яким пов'язані найтепліші спогади дитинства, родина, друзі та улюблені локації.

Запах маминої випічки вдома і аромат теплої деревини у тата на роботі. Вулички, якими я ходив до школи 22. Фортепіано, яке терпіло 7 років мої старання зіграти прелюдії, етюди та ноктюрни– згадував виконавень.

Також він поділився спогадами про вечори з бабусею за грою в доміно, створення метал-гурту з друзями та роботу на будівництві, завдяки якій заробив на першу гітару.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дмитро Каднай / Фото з його інстаграм-сторінки

Серед яскравих моментів юності Каднай згадав стрибки у воду з десятиметрової висоти в кар'єрі на Червоному Камені, вечори за грою в баскетбол на стадіоні 31-ї школи та поїздки на трамваї до Озерки за одягом перед початком навчального року.

Окремо співак розповів про перші творчі виступи у студентському театрі та дебютний концерт гурту KADNAY на набережній Дніпра.

"Тоді посеред виступу привезли безкоштовні йогурти по акції, і ми догравали на пусту площу, бо безкоштовний йогурт цінніший за музику гурту-початківця. Це зрозуміло", – саркастично пожартував фронтмен, згадуючи свої перші музичні кроки.

Він також назвав місто символом стійкості та надії, яке продовжує жити попри російські обстріли. За словами виконавця, кожне повернення додому дарує йому відчуття спокою, радості та затишку.

Чим унікальне місто?

Дніпро відомий найдовшою набережною в Європі, протяжність якої перевищує 23 кілометри, та найкоротшим метрополітеном на континенті – він має лише 6 станцій і простягається на 7,8 кілометра.

Дніпро також називають космічною столицею України завдяки підприємствам ракетобудування, зокрема "Південмашу". До 1990-х років місто було закритим для іноземців.

Завод "Південмаш" в Дніпрі / aboutspacejornal.net

За свою історію воно неодноразово змінювало назву – від Катеринослава до Дніпропетровська, а з 2016 року має сучасну назву. Водночас історики досі дискутують щодо дати його заснування: серед основних версій називають 1526, 1645 та 1776 роки.

Що подивитися в Дніпрі?

Як повідомляє Суспільне Дніпро, знайомство з архітектурним надбанням міста фахівці радять розпочинати з Монастирського острова.

Потрапити туди можна через пішохідний міст, з якого відкривається краєвид на Мерефо-Херсонський міст – перший у світі залізобетонний міст такої конструкції та найбільший арковий міст Європи.

Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі / 35photo.pro

Поруч із монументом Тарасу Шевченку облаштований штучний водоспад "Ревучий поріг", а також діє церква Святого Миколая.

"Ревучий поріг" / Фото з мережі

Поблизу розташовані центральний парк Шевченка та палац студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, зведений наприкінці XVIII століття.

Скарби історичного музею та ракети просто неба

Культурним ядром залишається Дніпровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького, де зберігається 250 тисяч цінних експонатів.

Просто неба біля музею експонується найбільша в Європі колекція половецьких кам'яних статуй, головною перлиною якої є Керносівський ідол віком понад 5 тисяч років.

Будівлю закладу звели у 1902 році, і вона майже повністю зберегла автентичний вигляд. Місцева жителька Людмила наголошує на неперервності традицій установи:

Музей – це серце міста. Свого часу Дмитро Іванович Яворницький багато зробив, щоб цей музей любили містяни. Завдяки його зусиллям музей живе, працює, і сучасні дослідники продовжують його справу– зазначила вона.

Експозицію доповнюють діорама "Битва за Дніпро" з полотном площею 840 квадратних метрів та відкритий у 2016 році музей Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях Антитерористичної операції.

На Соборній площі височіє Спасо-Преображенський собор, будівництво якого завершили у 1835 році.

Спасо-Преображенський Собор у Дніпрі / Вікіпедія

Контрасти міської забудови та культурні символи

Вулиці центральної частини репрезентують різні історичні періоди: від пішохідного Кельнського бульвару до Дніпровської філармонії на вулиці Воскресенській, спорудженої понад століття тому як купецький клуб.

Екскурсовод Антон Мухін звернув увагу на стилістику цієї споруди.

Філармонія цікава тим, що це приклад перехідної архітектури: від стилю модерн до стилю функціоналізму– розповів гід.

Сучасний силует обласного центру формує комплекс "Менора" площею понад 50 тисяч квадратних метрів, збудований у 2012 році у вигляді семи веж. Його фасади оздоблені унікальним єрусалимським каменем, а всередині діє музей Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні.

Комплекс "Менора" у Дніпрі / Фото з мережі

Набережна міста сягає 23 кілометрів і поєднує зони від ресторану "Поплавок" до фонтану "Сфера". У мистецькому житті вирізняється "Крик" – театр одного актора Михайла Мельника, де режисер самостійно створює вистави та виконує всі сценічні ролі.

Пам'ять про новітню боротьбу зафіксована на площі Героїв, де зведено Алею Героїв із присвятою 503 полеглим воїнам області. Тут також розмістили парк ракет просто неба з моделями, що їх створював Південний машинобудівний завод.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, від початку повномасштабного вторгнення Дніпро зазнає регулярних атак російських окупантів. Попри щоденні виклики та повітряні загрози, місто зберігає свою культурну спадщину й активний ритм життя.