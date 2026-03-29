Не у Швейцарії: де насправді народилася Селін Діон і що подивитися біля її рідного міста

Селін Діон має 13 старших братів та сестер, але відома у світі, звісно, не цим. Вона є однією з найвідоміших співачок у світі, володаркою 5 премій Grammy та авторкою понад 200 мільйонів проданих альбомів.

І це ми ще не згадували про культову пісню My Heart Will Go On із фільму "Титанік". Кар'єра Селін Діон тривала понад 40 років, але чи багато хто знає, де співачка народилася? Завдяки матеріалам expedia.fr розповімо про це місце докладніше.

30 березня – день народження Селін Діон: де вона народилась і чим здивує її рідний куточок?

Цікаво, що багато фанів вважають Селін Діон француженкою або швейцаркою, але насправді та народилась (30 березня, до слова, 1968 року) у крихітному канадському містечку Шарлемань, як зазначає енциклопедія Britannica, у провінції Квебек. Воно лежить за якихось два десятки кілометрів на північний схід від Монреаля.

Отже, Діон має франко-канадське походження. Не дивно, що вся сім'я обожнювала музику – батьки навіть створили власний гурт і гастролювали Канадою, а п'ятирічна Селін вже виступала перед відвідувачами сімейного піанобару.

Що ж сьогодні показує нам Шарлемань? Це тихе містечко з населенням близько 6000 людей, де переважно розмовляють французькою. Лежить воно вздовж ріки Святого Лаврентія, і не є масштабним туристичним центром. А проте шанувальники Діон приїжджають сюди, щоб побачити місця, де виросла зірка.

А ще ж поруч є Монреаль – справжня туристична столиця, за всього пів години їзди. Це одне з найбільших міст Канади й культурне серце франкомовної частини країни.

Там неодмінно варто побачити Старий порт – живий річковий простір із середньовічною архітектурою, сучасними атракціями та щорічними фестивалями. Саме там розташований знаменитий Pointe-à-Callière – музей археології та історії просто на місці заснування міста у 1642 році.

І, звісно, Оратуар Сен-Жозеф – найбільший католицький храм Канади з куполом, що панує над усім містом. Також серед молоді популярний Jean-Drapeau – острівний парк на річці Святого Лаврентія з велодоріжками, пляжами та Circuit Gilles-Villeneuve – єдиною трасою Формули-1 у Канаді.

Свято можуть влаштувати собі й шанувальники шопінгу. Тільки уявіть, вулиця Сент-Катрін, головна торгівельна артерія міста, простягається на цілих 11 кілометрів. Є де розгулятися, тим більше – саме ця локація є центром вуличного життя.

