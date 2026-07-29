Де народилася Ганна Безсонова і 5 цікавих місць, які варто відвідати тим, хто тут уперше

Ганна Безсонова 29 липня відзначає свій 42-й день народження. І з цієї нагоди ми вирішили розповісти вам, де народилась дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор із художньої гімнастики.

Вирушайте разом з 24 Каналом у мандрівку рідним містом іменинниці Ганни Безсонової. І хоч Києвом складно зараз когось здивувати, він уміє це робити, адже щоразу, прогулюючись цим містом, можна відкрити для себе щось нове.

Що варто побачити у Києві

Київ обожнює перевіряти туристів на пильність. Цікаві принади міста часто сховані десь у дворах, за непомітними фасадами й у місцях, про які рідко пишуть у путівниках. Утім, не варто недооцінювати й ті локації, про які всі 100 разів говорили, адже їх теж варто побачити на власні очі. І ми запрошуємо вас на прогулянку Києвом, рідним містом гімнастки!

Дворик із мозаїками на Воздвиженці

У районі, який кияни прозвали "київською Італією" за яскраві фасади й вузькі вулички, ховається внутрішній дворик з мозаїками ручної роботи, створеними місцевими художниками ще у 2000-х. Кольорові панно зображують драконів, русалок та київські легенди, а вечірнє світло підсвічує їх особливо виразно.

Порада: приходьте сюди ближче до заходу сонця, щоб наробити тут собі чимало красивих кадрів.

Садиба Мурашка на Малій Житомирській

У центрі міста завмер у часі будинок XIX століття з вигадливими фасадами й різьбленими деталями – колишня окраса Києва, що пережила війни й революції, але не пережила байдужості сучасності. Занедбаний стан лише додає будівлі загадковості для поціновувачів архітектури.



Садиба Мурашка у Києві / Фото з фейсбуку "Україна Інкогніта"

Лиса гора у Голосіївському районі

Ні-ні, перед нами не звичайний пагорб, що височіє поблизу станції "Видубичі". Мовиться про місце, оповите київськими легендами про відьомські шабаші, куди приходять шукачі містики та любителі дикої природи посеред мегаполіса. За переказами, тут збереглися залишки старовинних укріплень, а зі схилу відкривається захоплива панорама на Київ.

Порада: візьміть зручне взуття, щоб підйом на Лису гору був комфортним для вас. Сюди ж ми теж рекомендуємо прийти на світанку, щоб уникнути натовпів і помилуватись містом без метушні.

Зелений театр біля Паркового мосту

Напівзруйнована сцена просто неба, яка в середині XX століття була популярним майданчиком для концертів і кінопоказів, сьогодні виглядає як кадр з постапокаліптичного фільму – амфітеатр заріс травою, а старі сидіння потопають у зелені. З театру відкривається вид на Дніпро та Поділ.

Як виглядає Зелений театр у Києві: дивіться відео

Вулиця Рейтарська

Ця вулиця – справжній осередок богемного духу з маленькими кав'ярнями, арт-галереями та муралами. Дворик зі скульптурою ворона "Тотем" став неформальним символом району, популярним серед місцевої молоді, але поза увагою масового туриста. Крім того, сам Бог велів прийти на Рейтарську, щоб випити кави третьої хвилі та спіймати місцевий вайб.

Як Рейтарська стала іконою стильного Києва: дивіться відео

Звичайно ж, ми могли б розповідати про туристичні принади Києва нескінченно. Але, щоб не залишити вас з відчуттям недосказаності, пропонуємо десяток місць у столиці, які однозначно варто відвідати: