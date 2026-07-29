Отправляйтесь вместе с 24 Каналом в путешествие по родному городу именинницы Анны Безсоновой. И хотя Киевом сейчас сложно кого-то удивить, он умеет это делать, ведь каждый раз, прогуливаясь по этому городу, можно открыть для себя что-то новое.

Что стоит увидеть в Киеве

Киев обожает проверять туристов на внимательность. Интересные достопримечательности города часто спрятаны где-то во дворах, за незаметными фасадами и в местах, о которых редко пишут в путеводителях. Впрочем, не стоит недооценивать и те места, о которых все уже 100 раз говорили, ведь их тоже стоит увидеть собственными глазами. И мы приглашаем вас на прогулку по Киеву, родному городу гимнастки!

Дворик с мозаиками на Воздвиженке

В районе, который киевляне прозвали "киевской Италией" за яркие фасады и узкие улочки, скрывается внутренний дворик с мозаиками ручной работы, созданными местными художниками еще в 2000-х. Цветные панно изображают драконов, русалок и киевские легенды, а вечерний свет подчеркивает их красоту особенно выразительно.

Совет: приходите сюда ближе к закату, чтобы сделать здесь немало красивых снимков.

Усадьба Мурашко на Малой Житомирской

В центре города застыл во времени дом XIX века с причудливыми фасадами и резными деталями – бывшая гордость Киева, пережившая войны и революции, но не пережившая равнодушия современности. Запущенное состояние лишь придает зданию загадочности для ценителей архитектуры.



Усадьба Мурашко в Киеве / Фото из фейсбука "Украина Инкогнита"

Лысая гора в Голосеевском районе

Нет-нет, перед нами не обычный холм, что возвышается возле станции "Выдубичи". Речь идет о месте, окутанном киевскими легендами о ведьминских шабашах, куда приходят искатели мистики и любители дикой природы посреди мегаполиса. По преданию, здесь сохранились остатки старинных укреплений, а со склона открывается захватывающая панорама на Киев.

Совет: наденьте удобную обувь, чтобы подъем на Лысую гору был для вас комфортным. Сюда же мы рекомендуем прийти на рассвете, чтобы избежать толп и полюбоваться городом без суеты.

Зеленый театр у Паркового моста

Полуразрушенная сцена под открытым небом, которая в середине XX века была популярной площадкой для концертов и кинопоказов, сегодня выглядит как кадр из постапокалиптического фильма – амфитеатр зарос травой, а старые сиденья утопают в зелени. Из театра открывается вид на Днепр и Подол.

Как выглядит "Зеленый театр" в Киеве: смотрите видео

Улица Рейтарская

Эта улица – настоящий центр богемного духа с маленькими кафе, арт-галереями и муралами. Дворик со скульптурой ворона "Тотем" стал неформальным символом района, популярным среди местной молодежи, но остающимся вне поля зрения массового туриста. Кроме того, сам Бог велел прийти на Рейтарскую, чтобы выпить кофе третьей волны и проникнуться местной атмосферой.

Как Рейтарская стала иконой стильного Киева: смотрите видео

Конечно же, мы могли бы бесконечно рассказывать о туристических достопримечательностях Киева. Но, чтобы не оставить вас с ощущением недосказанности, предлагаем десятку мест в столице, которые однозначно стоит посетить: