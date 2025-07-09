Маловідома локація у Львові, де можна зробити фотосесію у стилі Old money

Львів вважають містом розмаїття, в якому кожен може знайти щось для себе. Прекрасні зелені парки, витончена архітектура та ресторани на будь-який смак.

Далеко не всі туристи та навіть місцеві знають про одну з чарівних локацій у Львові, яка вражає своєю вишуканістю. Мова про сад, де можна сховатися від міського шуму та зробити фотосесію у стилі Old money, пише 24 Канал.

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Де у Львові Митрополичі сади

Чи не кожен знає Собор Святого Юра у Львові, але вкрай мало львів'ян і відвідувачів міста чули про парковий комплекс при цьому храмі – Митрополичі сади.

Цей архітектурно-парковий ансамбль належить до світової спадщини і охороняється ЮНЕСКО. Сади, облаштовані на схилах Святоюрської гори, доповнюють архітектурний комплекс храму, але є і самобутнім простором.

У радянський час цей простір занедбали й відновили тільки у 2015. У 2017 році сади відкрили для відвідувачів.



Митрополичі сади / Фото ЛМР

Митрополичі сади є хорошою ідеєю для дозвілля і відпочинку. В оточенні ялин, модрин й ароматного цвіту фруктових дерев тут панує атмосфера спокою і затишку. Рослини каскадом ростуть по всьому схилі гори.

Вхідний квиток, який вартує 50 гривень, можна придбати в інформаційному центрі, який розташований біля входу на подвір'я собору святого Юра. Також у сад можна потрапити з екскурсією, вартість якої 125 гривень.

Митрополичі сади на карті