Бо вона ідеально підходить для тих, хто хоче зробити красиві осінні фото. 24 Канал із посиланням на lemstation та oleksandra_yunko розповість про неї докладніше.

10 хвилин від центру Львова: куди поїхати по ідеальні осінні фото?

Мовиться про Lem Station на Вітовського, 57 – це ідеальне місце для гармонійних осінніх фотосесій у Львові. Особливо для тих, хто цінує спокій та унікальні архітектурні рішення.

Додаткова перевага – це поруч із центром міста, буквально за 10 хвилин перейтися. Там, до речі, є цілий артпростір, де просто навіть просто насолодитись атмосферою.

Ця, хоч і маловідома, локація вже встигла полюбитися поціновувачам фотографії та тихого відпочинку. Там затишно, майже немає людей і за вхід не треба платити.

А особливого шарму Lem Station надають численні естетичні ракурси – мальовничі куточки та цікаві локації. Це справжній рай для тих, хто шукає натхнення та унікальні кадри осіннього Львова.

Маловідома фотозона у Львові, ідеальна для осені: дивіться відео oleksandra_yunko

Цікаво, що у коментарях до відео хтось із підписників влучно зауважив: "Тепер буде багатолюдно". Утім, чим більше людей дізнається про цю чудову локацію – тим більше радості стане у світі завдяки красивим світлинам.

Про які інстаграмні локації Львова варто знати кожному?