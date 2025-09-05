Ви могли проходити та навіть не підозрювати, що тут – колишнє "Шляхетське казино" у Львові
- Колишнє "Шляхетське казино" у Львові зараз є "Будинком вчених", розташоване на вулиці Листопадового Чину, 6.
- Інші рекомендовані локації у Львові: Вірменський собор, ZAG gallery, та Стрийський парк.
Львів – місто з багатою історією. І ми часто можемо навіть не підозрювати, що прогулюємось поблизу культових у свої часи локацій.
24 Канал поспілкувався з автором блогу про Львів, мисливцем за старовиною та шукачем пригод у "місті за брамами". Віталій назвав нам місця, які обов’язково варто відвідати у місті Лева. І серед них було колишнє "Шляхетське казино".
Варте уваги Мало хто знає, але у Львові просто неба розташований парк мініатюрних фортець
Де розташоване колишнє "Шляхетське казино"?
Як зауважив Віталій, Львів – унікальне місто, і це без жодної краплі перебільшення. Воно здатне захопити своїх відвідувачів як давньою історією, так і культурою та різноманітною архітектурою. Дослідник-екскурсовод має на меті популяризувати не надто попсові локації. Відтак, не варто очікувати, що він поведе вас до Оперного театру або на площу Ринок. Натомість будьте готовими заглянути у дворики та за брами.
Власне, дослідження Львова Віталій пропонує розпочати з колишнього "Шляхетського казино". Ні-ні, зараз там ви не побачите круп’є, адже нині ця велична та розкішна споруда – Будинок вчених. Ніхто не сперечатиметься з нашим співрозмовником, адже ця локація здатна захопити кожного з перших же секунд.
Всередину Будинок вчених закохує в себе / Фото, надані Віталієм
Розкішний екстер’єр, а також інтер’єр дозволяють туристам зануритись у часи, коли по Львову пересувались на катерах, коли люди навідувались до казино, а також ходили на світські раути й організовували розкішні бали. Словом, жили своє найкраще життя, як то модно зараз говорити.
Рекомендуємо не лише прогулятись всередині "Будинку вчених", а також у дворику. Тут теж дуже затишно та красиво, можна сховатись від міської суєти. А ще – наробити чимало фото та відпочити, попиваючи каву.
Локація: вулиця Листопадового Чину, 6.
Вхід у дворик: вільний.
Вхід у "Будинок вчених": 50 гривень.
Години роботи: з 09:00 по 18:00.
Де розташований "Будинок вчених": дивіться на карті
Дивіться також Милота зашкалює: де поблизу Львова можна відпочити у товаристві чарівних оленів
Що ще варто побачити у Львові?
Віталій також назвав ще чотири локації, які однозначно вартують вашої уваги. Мовиться про:
Вірменський собор і секретний дворик. Ця локація здатна заворожити кожного своєю містично-сакральною атмосферою.
Перейдіть до вулиці Богомольця. Тут варто завітати до затишної кав’ярні "Вітальня". Тут же можна помилуватись та зробити гарне фото біля автентичного вітража.
Наступна зупинка – ZAG gallery – ZENYK ART GALLERY. За словами Віталія, він був у захваті, коли вперше відвідав цю локацію. Вона сучасна, інклюзивна та багатогранна. І її можна порівняти з іншими європейськими галереями.
Наостанок прогуляйтесь Стрийським парком. Тут обов’язково завітайте до оранжереї, поласуйте морозивом, а також зробіть фото біля лебедів.
Часті питання
Які місця у Львові рекомендує відвідати автор блогу?
Автор блогу про Львів, Віталій, рекомендує відвідати колишнє 'Шляхетське казино', яке зараз є Будинком вчених, а також Вірменський собор, вулицю Богомольця, ZAG gallery і Стрийський парк.
Чим особливе колишнє 'Шляхетське казино'?
Колишнє 'Шляхетське казино' зараз є Будинком вчених. Воно вражає своїм розкішним інтер'єром, що занурює в атмосферу минулих часів, коли відбувались світські раути та організовувались розкішні бали.