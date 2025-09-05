Львов – город с богатой историей. И мы часто можем даже не подозревать, что прогуливаемся вблизи культовых в свои времена локаций.

24 Канал пообщался с автором блога о Львове, охотником за стариной и искателем приключений в "городе за воротами". Виталий назвал нам места, которые обязательно стоит посетить в городе Льва. И среди них было бывшее "Шляхетское казино".

Стоит внимания Мало кто знает, но во Львове под открытым небом расположен парк миниатюрных крепостей

Где расположено бывшее "Шляхетское казино"?

Как заметил Виталий, Львов – уникальный город, и это без всякой капли преувеличения. Он способен увлечь своих посетителей как древней историей, так и культурой и разнообразной архитектурой. Исследователь-экскурсовод имеет целью популяризировать не слишком попсовые локации. Поэтому, не стоит ожидать, что он поведет вас в Оперный театр или на площадь Рынок. Зато будьте готовы заглянуть во дворики и за ворота.

Собственно, исследование Львова Виталий предлагает начать с бывшего "Шляхетского казино". Нет-нет, сейчас там вы не увидите крупье, ведь сейчас это величественное и роскошное сооружение – Дом ученых. Никто не будет спорить с нашим собеседником, ведь эта локация способна захватить каждого с первых же секунд.

Внутрь Дом ученых влюбляет в себя / Фото, предоставлены Виталием

Роскошный экстерьер, а также интерьер позволяют туристам окунуться во времена, когда по Львову передвигались на катерах, когда люди наведывались в казино, а также ходили на светские рауты и организовывали роскошные балы. Словом, жили свою лучшую жизнь, как модно сейчас говорить.

Рекомендуем не только прогуляться внутри "Дома ученых", а также во дворике. Здесь тоже очень уютно и красиво, можно спрятаться от городской суеты. А еще – наделать немало фото и отдохнуть, попивая кофе.

Локация: улица Ноябрьского Чина, 6.

Вход во дворик: свободный.

Вход в "Дом ученых": 50 гривен.

Часы работы: с 09:00 по 18:00.

Где расположен "Дом ученых": смотрите на карте

Смотрите также Милота зашкаливает: где вблизи Львова можно отдохнуть в обществе волшебных оленей

Что еще стоит увидеть во Львове?

Виталий также назвал еще четыре локации, которые однозначно стоят вашего внимания. Речь идет о: