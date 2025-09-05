Вы могли проходить и даже не подозревать, что здесь – бывшее "Шляхетское казино" во Львове
- Бывшее "Шляхетское казино" во Львове сейчас является "Домом ученых", расположено на улице Ноябрьского Чина, 6.
- Другие рекомендованные локации во Львове: Армянский собор, ZAG gallery, и Стрыйский парк.
Львов – город с богатой историей. И мы часто можем даже не подозревать, что прогуливаемся вблизи культовых в свои времена локаций.
24 Канал пообщался с автором блога о Львове, охотником за стариной и искателем приключений в "городе за воротами". Виталий назвал нам места, которые обязательно стоит посетить в городе Льва. И среди них было бывшее "Шляхетское казино".
Где расположено бывшее "Шляхетское казино"?
Как заметил Виталий, Львов – уникальный город, и это без всякой капли преувеличения. Он способен увлечь своих посетителей как древней историей, так и культурой и разнообразной архитектурой. Исследователь-экскурсовод имеет целью популяризировать не слишком попсовые локации. Поэтому, не стоит ожидать, что он поведет вас в Оперный театр или на площадь Рынок. Зато будьте готовы заглянуть во дворики и за ворота.
Собственно, исследование Львова Виталий предлагает начать с бывшего "Шляхетского казино". Нет-нет, сейчас там вы не увидите крупье, ведь сейчас это величественное и роскошное сооружение – Дом ученых. Никто не будет спорить с нашим собеседником, ведь эта локация способна захватить каждого с первых же секунд.
Внутрь Дом ученых влюбляет в себя / Фото, предоставлены Виталием
Роскошный экстерьер, а также интерьер позволяют туристам окунуться во времена, когда по Львову передвигались на катерах, когда люди наведывались в казино, а также ходили на светские рауты и организовывали роскошные балы. Словом, жили свою лучшую жизнь, как модно сейчас говорить.
Рекомендуем не только прогуляться внутри "Дома ученых", а также во дворике. Здесь тоже очень уютно и красиво, можно спрятаться от городской суеты. А еще – наделать немало фото и отдохнуть, попивая кофе.
Локация: улица Ноябрьского Чина, 6.
Вход во дворик: свободный.
Вход в "Дом ученых": 50 гривен.
Часы работы: с 09:00 по 18:00.
Где расположен "Дом ученых": смотрите на карте
Что еще стоит увидеть во Львове?
Виталий также назвал еще четыре локации, которые однозначно стоят вашего внимания. Речь идет о:
Армянский собор и секретный дворик. Эта локация способна заворожить каждого своей мистически-сакральной атмосферой.
Перейдите к улице Богомольца. Здесь стоит посетить уютное кафе "Гостиная". Здесь же можно полюбоваться и сделать хорошее фото у аутентичного витража.
Следующая остановка – ZAG gallery – ZENYK ART GALLERY. По словам Виталия, он был в восторге, когда впервые посетил эту локацию. Она современная, инклюзивная и многогранная. И ее можно сравнить с другими европейскими галереями.
Напоследок прогуляйтесь Стрыйским парком. Здесь обязательно посетите оранжерею, полакомьтесь мороженым, а также сделайте фото возле лебедей.
