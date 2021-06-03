Де у Києві покататися на велосипеді: цікаві локації на вікенд

Велотріпи – сучасний тренд в Україні. Подорожувати на двоколісному не тільки круто, але й корисно для здоров'я.

Це найкращий спосіб відірватися від рутини – сісти на велосипед і підкорити цікаві локації столиці. З нагоди Всесвітнього дня велосипеда, що відзначається 3 червня, пропонуємо вам добірку найвідоміших місць Києва, в які повинен зазирнути кожен велолюбитель.

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Парк "Муромець" (колишній "Дружби народів")

Зараз це одне з найулюбленіших київських місць для відпочинку на природі. Окрім звичайних велодоріжок, тут ще є спеціальна траса памп-трек на 8,5 кілометрів. Дорога в основному ґрунтова, тому складнощів не виникатиме, а шлях лежатиме через мальовничі місця.

Труханів острів

Це головний острів міста й прекрасна локація для активного відпочинку. Доріжки тут ґрунтові, рельєф – рівнинний, тому буде нескладно й новачкам, а територія у 460 гектарів дасть змогу накататися досхочу.

ВДНГ

Якщо не маєте бажання їхати десь далі, то тут завжди можна взяти велосипед на прокат. Велика територія, яка переходить у ліс та безліч асфальтованих доріжок поміж галявин і фонтанів, дозволяють обрати маршрут за бажанням.

Голосіївський парк

Ця зелена локація об'єднує міський парк із затишними доріжками та озерами й територію національного парку, яка, зрештою, є справжнісіньким лісом і перебуває під охороною держави. Деякі ділянки парку підійдуть любителям екстриму через нерівність ландшафту, трампліни та ярки.

Оболонська набережна

Ідеальне місце для велопрогулянки. Тут є все для чудових вихідних: річкове повітря, прекрасні пейзажі та багато відпочинкових зон.

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Пуща-Водиця

У Пущі дуже багато зелені та віддалених стежок, тому доволі тихо. Але будьте готові, що велосипедом кататися буде трохи важче, бо майже вся дорога ґрунтова.

Парк "Межигір'я"

Територія колишньої резиденції Януковича величезна, тому велопрогулянка стане не просто катанням в одному з найкрасивіших парків поблизу Києва, а й можливістю побачити увесь парк "Межигір'я" всього за кілька годин. До того ж на набережній є чудові велодоріжки.

Вдалої велопрогулянки!