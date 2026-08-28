Це місто на узбережжі, де знімали "Дім дракона", стане новим туристичним магнітом Європи

Одне місто на іспанському узбережжі Коста-Брава наступного літа стане дуже популярним серед туристів. А все тому, що його використали як майданчик для зйомок популярного серіалу HBO "Дім дракона". Саме це додало раніше невідомому, але дуже мальовничому місту, популярності серед туристів і фанатів серіалу.

Мовиться про місто Льорет-де-Мар на березі Середземного моря. Наразі його ще не заполонили туристи, як хорватський Дубровнік, де знімали "Гру престолів", тож варто поспішити, аби побачити місто без натовпів. Детальніше про Льорет-де-Мар розповідає Travel Off Path.

Що подивитися у Льорет-де-Мар, де знімали "Дім дракона"?

Льорет-де-Мар славиться чистими піщаними пляжами і мальовничими бухтами. Одна з них – Cala Boadella. Дістатися цієї бухти непросто, адже вона захищена від туристів скелями, але це точно того вартує.

Справжня перлина міста – це Сади Клотільди. Це ідеально доглянутий ботанічний сад у стилі епохи Відродження, який розташований на краю скелі, за якою видніється Середземне море. Саме тут розмістилася знімальна група серіалу "Дім дракона" – реальні сади стали садами Червоного замку у Королівській Гавані серіалу.

Колись маркіз Ровіральта Клотід створив ці сади для своєї коханої дружини Клотільди. На жаль, вона рано померла й так і не побачила сади завершеними. Нині вони є визначною культурною і туристичною пам'яткою Каталонії.



Сади Санта-Клотільди / Фото Travel Off Path

Туристам варто обов'язково прогулятися мальовничою прибережною стежкою Камі-де-Ронда, яка пролягає вздовж скель. Колись її проклали для Іспанської цивільної гвардії, яка стежила за узбережжям, а сьогодні це улюблений маршрут місцевих.

У минулому Льорет-де-Мар було містом, де відпочивали іспанські королі, і це досі відчувається в архітектурі міста. Але експерти радять також відвідати сусіднє місто-фортецю Тосса-де-Мар. Дістатися можна автобусом всього за 20 хвилин. Архітектура Тосса-де-Мар нагадує кадри з фентезійного фільму, настільки тут красиво.



Тосса-де-Мар в Іспанії / Фото Mladen Mladenov

Яким ще містам прогнозують популярність через фільми або серіали?

Раніше ми розповідали про різні локації світу, які стали знімальним майданчиком для популярних кінострічок. Тож, окрім Льорет-де-Мар, "туристичний бум" також прогнозують півострову Пелопоннес у Греції та італійській Сицилії, де знімали фільм Крістофера Нолана "Одіссея". Водночас вихід фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" спровокує інтерес до міста Глазго у Шотландії, а серіал "Той, хто біжить по лезу 2099" – до Чехії.