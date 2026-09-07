Про пляжний відпочинок можна забути: які моря Європи у вересні вже не підходять для купання

Якщо наприкінці літа хочеться ще встигнути на пляж, варто уважніше придивитися до температури води. У деяких популярних європейських містах у вересні море вже настільки холодне, що про комфортне купання доведеться забути.

Вересень часто сприймають як можливість продовжити літній відпочинок біля моря. Однак на півночі Європи вода до початку осені помітно охолоджується. Тож якщо головна мета подорожі саме пляжний відпочинок, деякі напрямки у вересні можуть розчарувати. Розповідаємо, біля яких морів Європи вода вже надто холодна для комфортного купання та яку температуру варто очікувати на популярних курортах.

Де у вересні найхолодніше Північне море?

Північне море у вересні вже не можна назвати теплим. За даними SeatTemperature, температура води вздовж усього узбережжя в цей період не перевищує 20 градусів. Середня найвища температура становить 18,1 градуса у Толені в Нідерландах, тоді як найхолодніший показник 12,3 градуса зафіксований у Лервіку у Великій Британії.

У популярній Гаазі у вересні середня температура води становить близько 18,1 градуса. Це один із найтепліших показників серед наведених міст, але вода все одно залишається прохолодною для більшості туристів. В Есб'єрзі у Данії море прогрівається приблизно до 16,2 градуса, а в Бергені до 15,5 градуса. В Единбурзі вода ще холодніша, близько 14,1 градуса.

Чи можна купатися у Балтійському морі у вересні?

З Балтійським морем ситуація схожа. Найвища середня температура у вересні становить 17,3 градуса у Юраті в Польщі, а найнижча 14,2 градуса у Даларо у Швеції. У Гданську у вересні вода має в середньому 18 градусів. Це один із найтепліших варіантів серед популярних міст Балтійського узбережжя, однак для тривалого пляжного відпочинку температура все одно прохолодна.

У Ризі та Мальме вода прогрівається приблизно до 17 градусів. У Таллінні до 16,1 градуса, а в Гельсінкі та Стокгольмі приблизно до 15,7 градуса. У Турку середня температура становить 15,8 градуса. Найсміливіші туристи можуть зайти у воду, але розраховувати на тепле море не варто.

Чому у Норвегії у вересні купатися ще складніше?

Норвезьке узбережжя у вересні також не підходить тим, хто шукає тепле море. Серед найтепліших показників 15,7 градуса, тоді як найнижча температура становить лише 3,8 градуса у Ні-Олесунді. Водночас температура сильно відрізняється залежно від міста. В Арендалі вода у вересні становить близько 16,4 градуса, в Асгардстранді 16 градусів.

В Олесунні вона охолоджується до 14 градусів, в Андалснесі до 13,6 градуса, а в Анденесі до 12,6 градуса. Тобто навіть у відносно теплих прибережних районах Норвегії вода залишається холодною.

Наскільки холодне Ірландське море у вересні?

Ірландське море теж не дає можливості повноцінно продовжити пляжний сезон. Найтепліший середній показник 16,6 градуса в Аберістуїті, а найхолодніший 14,4 градуса у Ньюкаслі. У Дубліні середня температура води у вересні становить 15,4 градуса. У популярному британському курортному місті Блекпулі близько 15,7 градуса, а в Дугласі також 15,7 градуса.

Трохи тепліше в Лландідно, де вода прогрівається приблизно до 16,2 градуса, а у Вексфорді до 15,9 градуса. Тому Ірландське море у вересні більше підходить для прогулянок уздовж узбережжя, ніж для тривалого купання.