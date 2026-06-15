Ці 4 пляжні напрямки – одні з найдевшевших в Європі і підійдуть для бюджетних туристів

Влітку більшість людей хочуть нарешті відпочити біля моря. Однак останніми роками ціни на проживання, харчування та розваги на багатьох європейських курортах помітно зросли, через що бюджетна подорож для багатьох здається все менш доступною. Втім, навіть у розпал сезону в Європі все ще можна знайти напрямки, де вдасться насолодитися морем без надмірних витрат.

Видання Travel Off Path поділилося 4 пляжними курортами у Європі, які пропонують чисте море і красиві пляжі за доступними цінами.

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Куди поїхати на море бюджетним туристам?

Варна, Болгарія

Це місто розташоване недалеко від відомого болгарського курорту Золоті піски. Тут, окрім чистих довгих пляжів, є ресторани зі смачними і доступними стравами. Вечеря з трьох страв обійдеться у 20 – 30 доларів на людину. Любителям історії варто відвідати Варненський некрополь кінця 5 – початку 4 століття до нашої ери. Тут археологи знайшли велику кількість дорогоцінних виробів з золота. В одній з могил, яка, ймовірно, належала вождю або жерцю, виявили аж 990 золотих предметів загальною масою у 1,5 кілограма.

Узбережжя Варни / Фото Depositphotos

Саранда, Албанія

Албанію більше не назвеш "прихованою перлиною", адже останніми роками її заполонили туристи з усього світу. Однак, попри зростання популярності, ціни тут ще доволі доступні. Наприклад, у Саранді можна орендувати житло у центрі міста всього за 20 доларів за ніч. Елітні варіанти обійдуться у близько 120 доларів за ніч, що теж не так багато, як на інших європейських курортах.

Пообідати можна соковитим кебабом у лаваші за 5 доларів, або замовити повноцінний прийом їжі з 3 страв за 20 – 25 доларів з людини.

Вхід у Національний парк Бутрінті, що за 18 кілометрів від Саранди, коштує всього 11 доларів. Це вдвічі або й утричі дешевше, ніж квитки у популярні історичні локації в Італії чи Греції.

Відпочинок у Саранді / Фото Depositphotos

Північний Кіпр

Кіпр розділений на дві частини – на півдні є Республіка Кіпр, яка є міжнародно визнаною державою і членом Європейського Союзу, а на півночі – Турецька Республіка Північного Кіпру, яка визнається виключно Туреччиною. Між ними розташована буферна зона, яку контролюють миротворчі сили ООН. Більшість туристів для відпочинку вибирають саме південь Кіпру, однак дехто наважується відвідати окуповану частину.

Насправді ця територія безпечна для туристів, важливо лиш дотриматися правил в'їзду. Щоб легально потрапити на територію північного Кіпру, потрібно в'їжджати саме з південної частини через офіційні пункти пропуску.

Ціни у північній частині Кіпру значно дешевші. Наприклад, на півдні гірос коштує 10 – 12 євро, а схожий до нього кебаб на півночі обійдеться у 3 – 5 євро. Проживання у гостьовому будинку обійдеться у близько 40 – 70 євро за ніч.

Північний Кіпр / Фото Depositphotos

Калімнос, Греція

Цей грецький острів біля берегів Туреччини значно дешевший за популярні Санторіні, Міконос чи Закінтос. Сувлакі і гірос на виніс тут можна замовити всього за 6 євро, а повноцінний обід у ресторані з напоями обійдеться у 20 доларів.

Апартаменти варто бронювати у Потії або Хорі, бо у Масурі і Ваті ціни можуть бути дорожчими.

Попри доступні ціни, Калімнос – дуже мальовничий. Тут є затишні рибальські села, мальовничі пляжі, чисте море та венеційська архітектура.

Грецький острів Калімнос / Фото Depositphotos

Де ще варто відпочити на морі цього літа?

Для туристів, які люблять відпочивати у Єгипті, ми розповіли, як обрати між курортами Шарм-еш-Шейх та Марса-Алам. Другий виграє у тому, що на ньому практично нема росіян. Крім того, ціни на готелі тут дешевші, а морська фауна – багатша.

Відпочинок у Болгарії може стати неочікуваним відкриттям, якщо знати – куди їхати. У цій країні є мальовничі пляжі, де можна побачити унікальні види птахів, зайнятися серфінгом і навіть покупатися в річці одразу біля моря.