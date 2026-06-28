Ці куточки Болгарії легко сплутати з Карибами та італійським узбережжям

Болгарське узбережжя Чорного моря приховує дивовижні локації з прозорою водою та білим піском, які здатні конкурувати з найвідомішими світовими курортами. Завдяки високим екологічним стандартам та збереженій дикій природі ці затишні місця пропонують розкішний відпочинок.

Щонайменше два з таких здатні стати справжнім проривом, який змусить навіть найвибагливіших мандрівників змінити свої звичні маршрути. 24 Канал розповість про них докладніше.

Дивіться також Це місто старше за Афіни та Рим, але досі недооцінене серед туристів

Неонові лагуни у Варні, немов у Пуерто-Рико

Варна – це не просто морська столиця Болгарії, а розкішний природний калейдоскоп. Місцеві пляжі, зокрема знамениті ділянки Кабакум та Раппонґі, вражають доглянутістю. Завдяки суворим екологічним директивам ЄС, які до 2026 року трансформували очисні системи регіону, вода тут набула неймовірного прозоро-смарагдового відтінку.

Коли полудневе сонце сягає зеніту, море біля берегів Варни спалахує тими самими неоновими барвами, що й знамениті лагуни Пуерто-Рико. Найдрібніший золотавий пісок, немов просіяний крізь гігантське сито, м'яко огортає ступні. Прибережний бриз приносить цілющу прохолоду з тінистих алей Приморського парку, який підступає майже до самої лінії прибою.

Це бездоганний союз сучасного комфорту та дикої, нестримної морської естетики. Але Болгарія має ще чим похизуватися.

Найкрасивіші краєвиди Варни у Болгарії: дивіться відео SkyBeauty7

Секретний портал у білосніжний рай Бяли

Якщо Варна дарує гостям динаміку та ритм, то Бяла – це справжній секретний портал в абсолютний спокій. Цей куточок, надійно схований від галасливих туристичних лайнерів, здається живою ілюстрацією з елітного журналу про подорожі.

Пляжна лінія Бяли обрамлена величними скелястими утвореннями, які надійно захищають бухту від холодних течій та різких поривів вітру. Вода тут настільки прозора, що навіть на значній глибині можна без зусиль розгледіти кожну мушлю на дні.

Пісок у Бялі має унікальний, майже білосніжний відтінок, що створює фантастичний, майже сюрреалістичний контраст із глибокою синявою моря. Тут немає місця міській метушні – лише гіпнотичний шепіт хвиль, крик поодиноких чайок і солодке відчуття повної ізоляції від світу.

Бяла у Болгарії славиться затишком: дивіться відео SkyBeauty7

Вечірня магія розслабленого шику

Сьогодні ці локації у Болгарії пропонують мандрівникам не просто банальний пляжний релакс, а свідомий екологічний туризм преміального класу. А вечори на тутешніх узбережжях мають особливу магію.

Коли сонце повільно тоне в морі, фарбуючи небо в персикові та пурпурові тони, прибережні ресторанчики Варни та затишні бари Бяли наповнюються тихим джазом і ароматами свіжих морепродуктів. Місцеві шеф-кухарі пропонують гостям вишукані страви з чорноморського улову, поєднуючи традиційні балканські рецепти з елементами середземноморської кухні.

Усе це формує неповторну атмосферу розслабленого шику, де кожен момент хочеться поставити на паузу. І головне – задля неї не доводиться планувати далеку й виснажливу мандрівку за океан.

Який бюджетний відпочинок обрати у Болгарії?

Болгарське узбережжя приховує ще чимало перлин, які дозволяють насолодитися морем без зайвих витрат. До прикладу, пляж Іраклі – цю локацію називають абсолютним рекордсменом з економії, адже кілька днів відпочинку тут коштуватимуть трохи більше ніж 200 євро, а ціни на місцеві напої визнані найнижчими в усій Європі.

Для тих, хто шукає максимального усамітнення та первозданної природи, чудовою альтернативою стане селище Синеморець, розташоване на самому півдні країни біля кордону з Туреччиною. Ця заповідна зона пропонує неймовірні дикі пляжі без галасливих багатоповерхових готелів та за приємними цінами.