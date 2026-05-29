Серфінг, черепахи і незаймана природа: 5 найкращих пляжів Болгарії, які вас здивують

Болгарія вважається бюджетною альтернативою дорогим європейським курортам. Але насправді туристи їдуть сюди не лище за доступними цінами, а й за широкими піщаними пляжами, теплим морем і курортами, де можна знайти як активне нічне життя, так і майже безлюдні куточки для спокійного відпочинку.

Узбережжя Чорного моря в Болгарії дуже різне – від популярних курортів із розвиненою інфраструктурою до диких пляжів серед скель і природи. Саме тому тут легко знайти місце під будь-який формат відпустки: сімейну подорож, романтичний вікенд чи активний відпочинок із вечірками до ранку. Експерти Lonely Planet склали підбірку найкращих пляжів Болгарії, які варті уваги цього літа. Детальніше про 5 перлин узбережжя – розповідаємо далі.

Читайте також На море в Албанію: ідеальний маршрут для подорожі на 5 днів

Які пляжі у Болгарії точно варто побачити?

Пляж Болата – розташований на північному узбережжі Чорного моря і є частиною природного заповідника Каліакра, тож і краєвиди тут відповідні. На пляжі можна побачити рідкісні види черепах і птахів, а також зустріти найкрасивіший світанок з видом на море і скелі. Дістатися пляжу можна автомобілем, а орієнтиром є село Билгарево. Для зручності відпочивальників на пляжі облаштовані душ і туалет.



Мальовничий пляж Болата / Фото Daniela Mihaylova, Shutterstock

Зверніть увагу! У Болгарії є курорт, який порівнюють з Амалфітанським узбережжя Італії. Мовиться про Созополь на південному-сході країни. Тут є красиве старе місто з вузькими вуличками і старовинними будинками, краєвиди на узбережжя та комфортні пляжі. При цьому ціни на болгарському курорті значно доступніші, ніж в Італії.

Золоті піски – це найкращий варіант для сімей з дітьми, адже вздовж берега є багато готелів зі системою "все включено". Сам пляж простягається на 3,5 кілометра, має м'який золотистий пісок і пологий захід у море. Поруч є багато ресторанів, дитячих майданчиків та інших розваг. Також тут працюють рятувальники, які слідкують за безпекою в морі.

У центральній частині Золотих пісків доволі гамірно через велику кількість відпочивальників і барів, але по краях атмосфера спокійніша.

Золоті піски у Болгарії / Фото Paweł Zając

Кара Дере – наймальовничіший дикий пляж Болгарії. Він оточений деревами, виноградниками і пахучими польовими квітами. Дістатися сюди не просто, адже дорога ґрунтова, а не асфальтована. Крім того, на пляжі нема ніяких зручностей – туалету, душу чи ресторанів.

Саме через складність добирання і відсутність інфраструктури масовий туризм ще не торкнувся цього куточка. Тут панує ідилічна атмосфера, яка нагадує райський куточок.

Вид на пляж Кара Дере / Фото Depositphotos

Північний пляж Приморського – ідеально підходить для серфінгу та віндсерфінгу через те, що тут часто бувають хвилі. Початківці у цій справі можуть забронювати урок у школі серфінгу і опанувати новий досвід. Поруч з пляжем є зона коворкінгу, тому у перерві від серфінгу можна працювати з видом на Чорне море.

Північний пляж у місті Приморсько, Болгарія / Фото Petko Kucarov

Пляж Велека – унікальне місце, де поруч з соленим Чорним морем тече прісна річка Велека. Їх розділяє лише тонка піщана коса, тож відпочивальники можуть обирати, де їм купатися. Також тут можна орендувати каяки і дослідити річку. Над пляжем проходить великий міграціний шлях птахів Віа Понтіка, тож, окрім купання в теплому морі, тут можна спостерігати за різноманітними птахами.



Мальовничий пляж Велека / Фото Dinko Georgiev, Shutterstock

Болгарія залишається в тіні популярніших середземноморських напрямків, але саме в цьому і криється її головна перевага. Тут досі можна знайти пляжі без натовпів, прозору воду і курорти, де можна відпочити значно спокійніше, ніж у переповнених туристами країнах.