Де народилася тріумфаторка Євробачення 2026 співачка Dara і чим її рідне місто підкорює туристів

Вона вийшла на сцену у Відні не фаворитом, але її виступ підкорив і професійних суддів, і глядачів на всьому континенті. Мовиться про співачку Dara – переможницю Євробачення 2026 року.

Bangaranga стала першою виграшною піснею Болгарії за всю історію її участі у конкурсі з 2005 року. Та чи багато хто знає, де саме Dara народилася? З посиланням на visit.varna.bg розповідаємо про все це докладніше.

Що відомо про співачку Dara – переможницю Євробачення 2026?

За артистичним псевдонімом Dara ховається Даріна Ніколаєва Йотова, і ця жінка міцно пов'язана зі своїм рідним містом на березі Чорного моря. Вона народилася 9 вересня 1998 року у Варні, як пише last.fm, третьому за величиною місті Болгарії, що лежить на сході країни.

Варна є одним із найважливіших морських та культурних центрів Болгарії. І саме тут Даріна зробила перші кроки у світ музики – закінчила Національну школу мистецтв імені Добрі Христова, один із найпрестижніших мистецьких навчальних закладів країни.

Згодом співачка вийшла за межі академічної традиції й органічно поєднала попмузику з народними болгарськими мотивами. Самостійна кар'єра її почалася у 2015, і впродовж наступних років Даріна стала однією з найвпізнаваніших зірок болгарської сцени.

Ми маленька країна з величезною культурною душею – стародавня, складна, вперта у найкращому сенсі. У нас є музична спадщина, поверхню якої світ ледве подряпав,

– розповідала для The Independent про Болгарію сама Dara.

У 2026 році співачка перемогла у болгарському національному відборі. І попри цунамі критики у соціальних мережах, Dara вийшла зі своєю пісне Bangaranga на сцену у Відні на фінал Євробачення – і так само перемогла.

Болгарська Варна: чому це місто варто побачити хоча б раз?

Варна розкинулася у зручній бухті та давно виконує роль головного морського вузла Болгарії, порту й курорту одночасно. Для туриста це означає просту логістику – сюди легко дістатися, а пляжі, музеї, пам’ятки й виїзди до сусідніх курортів розташовані геть поруч.

Однією з головних причин поїхати до Варни є поєднання морського відпочинку та історії. У місті працює археологічний музей, де тримають знамените Варненське золото – один із найдавніших золотих скарбів людства. Не менш популярні Морська садова алея, Римські терми та собор Успіння Богородиці.

Я рекомендую відвідати Ретро-музей у Варні, який є прихованою перлиною, що пропонує захопливий погляд на комуністичне минуле країни через колекцію старовинних артефактів, серед яких автомобілі, радіо та предмети домашнього вжитку,

– пише на foratravel.com експертка у сфері туризму Симона Гріннелл.

На nomadicmatt.com також радять відвідати Побиті камені, або ще кажуть Кам'яний ліс. Це унікальне скупчення кам'яних колон віком у 50 мільйонів років, які колись були частиною прадавнього рифу у Чорному морі.

А для тих, хто любить неспішні прогулянки, узбережжя Варни пропонує довгі маршрути вздовж моря. Загалом у Варні легко поєднати кілька форматів відпочинку в одній поїздці: вранці – зайти до музею, вдень – купатися у морі, а ввечері – гуляти набережною або тішити себе місцевою та світовою кухнею у ресторанах і барах.

Саме ця багатофункціональність робить місто сильним туристичним магнітом Болгарії. Варна є зручною базою і для пляжного відпочинку, і для активного, тож і не дивно, що вона залишається одним із найпопулярніших напрямків на Чорному морі.

Які ще туристичні магніти Болгарії варто побачити у 2026 році?

Про Варну чули майже всі, але є навіть цікавіше місто на болгарському Чорноморському узбережжі – Созополь. Туристи дедалі частіше порівнюють його з легендарним Амальфітанським узбережжям Італії, тільки-от тут чи не вдвічі нижчі ціни. А ще й Старе місто, засноване грецькими колоністами близько 620 року до нашої ери, зачаровує вузькими вуличками та краєвидами моря без туристичного натовпу.

І як ми можемо не назвати ці два слова – Сонячний берег. Це ж найвідоміший пляжний курорт Болгарії – він простягається золотою смугою піску завдовжки у понад 8 кілометрів, і є не лише сімейним раєм з аквапарком, а й головним центром нічного життя країни, де клуби приймають гостей з усієї Європи та впевнено тримають їх до самого світанку.