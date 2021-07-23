У Чорногорії екстрено закривають дискотеки та нічні клуби: причина обмежень

Через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації уряд Чорногорії закриває дискотеки та клуби. Обмеження діятимуть щонайменше до 2 серпня.

Також заборонені усі вечірки, музичні фестивалі та інші розважальні заходи як у приміщеннях, так і на свіжому повітрі. Після 2 серпня планують пом’якшити ці обмеження.

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Що відомо про обмеження

До 2 серпня у Чорногорії вечірні розваги скасовуються. Після того розважальні заходи проводитимуть. Але лише для тих, хто отримав щонайменше 1 дозу вакцини, має негативний тест ПЛР або довідку про те, що хворів коронавірусом в останні 180 днів. При тому швидкий тест на антитіла або на антиген не прийматимуть.

На літніх терасах барів та ресторанів виконавці живої музики мають дотримуватися усіх епідеміологічних норм та виконувати композиції виключно до опівночі.

Нагадуємо, що Закон про захист населення від інфекційних хвороб має правову основу закрити заклади, які порушують заходи, від 3 до 30 днів,

– заявив директор Інституту громадського здоров'я Ігор Галич.

В Управлінні інспекційних справ зазначили, що віднині контролюватимуть дотримання обмежувальних заходів. Основна увага буде приділятися тому, чи завершують виконання музики до 12 години, чи дотримуються дистанції та чи носять працівники підприємств громадського харчування маски.

Ігор Галич зазначив, що останнім часом 153 туристи отримали позитивний тест на коронавірус. Частіше хворіють молоді та невакциновані люди до 29 років. Найскладніша ситуація із захворюваністю в Будві.