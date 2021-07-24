Чорногорія у розпал курортного сезону посилила карантинні обмеження

На тлі погіршення епідемічної ситуації у Чорноргорії запроваджують жорсткі карантинні обмеження. У країні суттєво зросла кількість випадків зараження COVID-19 через індійський штам Дельта.

У Чорногорії посилили карантин

Раніше під заборону потрапили музичні фестивалі, вечірки та інші масові заходи у приміщеннях. Відтепер під обмеження зачепили й нічні заклади.

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Дискотеки зможуть відновити роботу з 2 серпня, однак їх відвідувати дозволять тільки тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Інші розважальні заклади можна відвідувати за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворів COVID-19 протягом останніх пів року.

Ситуація з коронавірусом у Чорногорії

У Чорногорії з початку пандемії зафіксували 101 тисячу випадків COVID-19.

Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 98 тисячам громадян.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 1,6 тисячі пацієнтів.