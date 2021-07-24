Чорногорія у розпал курортного сезону посилила карантинні обмеження

24 липня 2021 , 17:54
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Джерело:

Інститут громадського здоров'я Чорногорії

На тлі погіршення епідемічної ситуації у Чорноргорії запроваджують жорсткі карантинні обмеження. У країні суттєво зросла кількість випадків зараження COVID-19 через індійський штам Дельта.

У Чорногорії посилили карантин

Раніше під заборону потрапили музичні фестивалі, вечірки та інші масові заходи у приміщеннях. Відтепер під обмеження зачепили й нічні заклади.

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Дискотеки зможуть відновити роботу з 2 серпня, однак їх відвідувати дозволять тільки тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

  • Інші розважальні заклади можна відвідувати за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворів COVID-19 протягом останніх пів року.
Зверніть увагу! Весною Чорногорія послабила протиепідемічні заходи на період з 1 квітня до 31 жовтня 2021 року.

Ситуація з коронавірусом у Чорногорії

  • У Чорногорії з початку пандемії зафіксували 101 тисячу випадків COVID-19.
  • Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 98 тисячам громадян.
  • Від ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 1,6 тисячі пацієнтів.
Автор: Олег Васьків