Чорнобильську зону закривають для туристів на невизначений термін

Чорнобильську зону закриють для туристів вже з 19 лютого. Наразі невідомо, коли дозволять відновити мандрівки.

Новину повідомив Ярослав Ємельяненко – голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор агентства "Чорнобиль тур". Він назвав офіційну причину такого рішення.

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Щойно повідомили, що з 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як "технічні причини",

– заявив Ємельяненко.

Водночас він наголосив, що таке рішення може бути пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.

Ємельяненко висловив сподівання, що обмеження невдовзі скасують. Чорнобильський туризм для країн світу є одним зі знакових маркерів стабільності України.

Туристів побільшало після серіалу HBO

У Державному агентству розвитку туризму розповіли, що після мінісеріалу "Чорнобиль" від HBO туристів у Чорнобильській зоні побільшало.

Левову частку туристів становлять іноземці.

За словами очільниці ДАРТ, про Чорнобиль знову широко заговорили, і сьогодні це є шансом переосмислення

У 2021 році в Україні створили онлайн-платформу "Чорнобиль. Подорож" . Кожен охочий може здійснити віртуальну мандрівку Чорнобильською зоною відчуження.

Допис Ємельяненка:

Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк.

Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю. Останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів, в тому числі тих, що перебувають на території України з особистих причин або у зв'язку з роботою, та журналістів. Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони.

За даних умов ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але приймаючи до уваги те, що сучасні технічні засоби дають змогу в реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована. Це сприятиме нормалізації ситуації, особливо враховуючи закінчення військових навчань на території Білорусі 20 лютого.