Чорнобильську зону закривають для туристів на невизначений термін

18 лютого 2022 , 16:52
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Джерело:

фейсбук Ярослава Ємельяненка

Чорнобильську зону закриють для туристів вже з 19 лютого. Наразі невідомо, коли дозволять відновити мандрівки.

Новину повідомив Ярослав Ємельяненко – голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор агентства "Чорнобиль тур". Він назвав офіційну причину такого рішення.

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Щойно повідомили, що з 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як "технічні причини",
– заявив Ємельяненко.

Водночас він наголосив, що таке рішення може бути пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.

Ємельяненко висловив сподівання, що обмеження невдовзі скасують. Чорнобильський туризм для країн світу є одним зі знакових маркерів стабільності України.

Зауважте! У 2021 році в Україні створили онлайн-платформу "Чорнобиль. Подорож". Кожен охочий може здійснити віртуальну мандрівку Чорнобильською зоною відчуження.

Туристів побільшало після серіалу HBO

  • У Державному агентству розвитку туризму розповіли, що після мінісеріалу "Чорнобиль" від HBO туристів у Чорнобильській зоні побільшало.
  • Левову частку туристів становлять іноземці. 
  • За словами очільниці ДАРТ, про Чорнобиль знову широко заговорили, і сьогодні це є шансом переосмислення

Допис Ємельяненка:

Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк.
Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю. Останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів, в тому числі тих, що перебувають на території України з особистих причин або у зв'язку з роботою, та журналістів. Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони.
За даних умов ми розуміємо турботу про безпеку українців та іноземних гостей. Але приймаючи до уваги те, що сучасні технічні засоби дають змогу в реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил всіх сторін та швидко на них реагувати, а також відсутність рекомендацій від влади залишити Київ, сподіваємося, що заборона відвідувати Чорнобиль вже скоро буде скасована. Це сприятиме нормалізації ситуації, особливо враховуючи закінчення військових навчань на території Білорусі 20 лютого.

Автор: Мар'яна Бекало