Проєкт займалися Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Важливо Колискова для Прип'яті: у "місті-привиді" презентували унікальну платівку

За посиланням https://chornobyljourney.org, можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, а саме:

політати над сучасною Прип’яттю;

радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся;

ознайомитися з хронологією аварії та світовим контекстом 1986 року;

почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

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В Україні запустили віртуальний тур до Чорнобиля / Фото ОП

Важливо відкривати таємниці Чорнобиля та передавати ці знання наступним поколінням. Тут має цінність кожна історія, кожен спогад людей у надзвичайних обставинах, свідчення ліквідаторів, науковців та всіх, хто має що сказати,

– наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків.

Що відомо про проєкт