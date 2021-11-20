Проєкт займалися Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.
Важливо Колискова для Прип'яті: у "місті-привиді" презентували унікальну платівку
За посиланням https://chornobyljourney.org, можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, а саме:
- політати над сучасною Прип’яттю;
- радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся;
- ознайомитися з хронологією аварії та світовим контекстом 1986 року;
- почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.
Сайт "Чорнобиль. Подорож" створений за принципами скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.
В Україні запустили віртуальний тур до Чорнобиля / Фото ОП
Важливо відкривати таємниці Чорнобиля та передавати ці знання наступним поколінням. Тут має цінність кожна історія, кожен спогад людей у надзвичайних обставинах, свідчення ліквідаторів, науковців та всіх, хто має що сказати,
– наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків.
Що відомо про проєкт
- Сайт "Чорнобиль. Подорож" розробила веб-продакшн-студія Gremcy.
- Над ним працювала команда з понад 200 фахівців: від істориків до радіологів.
- На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.