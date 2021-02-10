У Чорнобилі почнуть розвивати туризм: деталі

Україна розвиватиме туризм у Чорнобильській зоні, який постраждав через пандемію коронавіруса.

Меморандум про розвиток туризму на території зони відчуження Чорнобильської АЕС підписали в понеділок ряд міністерств України.

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"Необхідно зробити відвідування дійсно цікавим, створити або відновити об'єкти, які можуть стати улюбленими місцями для відвідування туристами. Які будуть нести не тільки туристичну складову, а й історичну і культурну компоненту", – сказав міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Очільник міністерства культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про важливість інвестицій в зону відчуження.

За 35 років об'єкти в зоні відчуження, до яких все приїжджають, очевидно, вимагають консервації. Саме тому ми думаємо, що початок роботи по внесенню деяких об'єктів в список спадщини ЮНЕСКО дозволить почати цю роботу, і важливо її зробити не просто яскраво, але і зі змістом,

– сказав Ткаченко про нерухоме майно в зоні відчуження, перелік об'єктів буде визначено пізніше.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу